Lilia Lemoine le pidió “humildad” a Victoria Villarruel y sugirió que juega a favor del kirchnerismo: “Está limpiándose las manos”

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine criticó este martes en duros términos a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, luego de que se pronunciara en contra de la nominación del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema y de que convocara una nueva sesión para este jueves para que los senadores debatan su último aumento salarial y dejen las “sobreactuaciones”. La legisladora le pidió humildad a la titular de la Cámara alta y sugirió que juega a favor de a bancada kirchnerista: “ Espero que vote siempre a favor del proyecto presidencialista ”.

Entrevistada en la señal TN, Lemoine insistió en que el que gobierna y toma las decisiones en el Gobierno es el presidente Javier Milei y por eso le achacó a Villarruel que “se acuerde que es parte de La Libertad Avanza, no de Cambiemos”. “Cuidado, porque el gran error que cometió Cambiemos fue irse hacia la izquierda de la UCR. A cierto lado de Cambiemos, con gente que formó parte de Cambiemos y también fue parte del kirchnerismo, específicamente Martín Lousteau”, indicó.

Lilia Lemoine y Victoria Villarruel

La diputada nacional consideró que, a raíz de conocerse que Lousteau presidirá la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, esto no hubiera sido posible si la presidenta del Senado lo impedía. Insistió que le correspondía al oficialismo tener el control de esa bicameral y que ya había un candidato de Pro que finalmente fue desplazado. Con gestos y afirmaciones, Lemoine postuló que la vicepresidenta fue cómplice del kirchnerismo para que se reafirme al titular de la UCR. “Eso lo pienso yo”, aclaró.

Pese a las polémicas, Lemoine aseguró: “Gobierna Milei y se va a seguir adelante”. “Dudo que [Villarruel] vaya a votar en contra, pero no está facilitando las cosas. Debería ayudar”, cuestionó y siguió: “La imagen positiva del Presidente es del presidente, y ella también la tiene porque está a su lado. No es de ella; ella sola no hubiera ganado una elección. Me parece que ese es el error de muchos”.

Victoria Villarruel en el Colegio de Abogados

Tras ello, analizó que a su entender, Villarruel pretende cuidar su imagen y que por ese motivo se mantiene lejos de los reflectores. “Javier es el que está pagando el costo político de tomar decisiones durísimas por la Argentina porque está ejecutando. Ella se está cuidando la imagen política, en lugar de poner el pecho y la espalda y decir que va a seguir apoyando, se está limpiando las manos para quedar bien frente al público”, subrayó.

“Voy a decir lo que no quieren escuchar. Es una verdad incómoda”, afirmó y arremetió: “Me gustaría que tuviera más humildad [Villarruel], que demuestre más humildad, que no abandone a las personas que la acompañaron por 10 o 15 años con sus batallas, y que alguna vez me pregunte cómo estoy después de que me rociaran con nafta por culpa de ella”.

Lilia Lemoine, durante una sesión en Diputados Prensa Diputados

Las tensiones en el oficialismo no son recientes, sino que devienen desde hace varios meses, casi desde el inicio de la gestión libertaria. Estas parecerían surgir del núcleo más cercano al Presidente conformado por Karina Milei, Santiago Caputo y la propio vicepresidenta. En diferentes actos políticos Villarruel fue dejada de lado, o decidió bajarse a última hora por “inconvenientes personales” y, en especial, en las últimas semanas la grieta pareciera haberse expandido ante la cercanía con el tratado del pliego de Lijo en la Cámara de Senadores.

El martes por la tarde, se conoció un video en donde Villarruel fue determinante sobre Lijo. “ No creo que haya sido la mejor elección y simplemente ha sido una candidatura controversial. Todos hubiéramos querido tener un candidato, que nos enorgullezca, que va a poder desenvolver la más alta judicatura con la suficiente rectitud, honestidad y sabiduría posible; y no es este el caso ”, afirmó Villarruel, en un nuevo gesto de distanciamiento del gobierno de Milei.

