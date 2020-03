Jorge Capitanich, el martes, cuando anunció el cierre de fronteras y la cuarentena obligatoria en Chaco Crédito: Twitter

Con 13 casos, es el distrito con más infectados después de la Capital Federal y Buenos Aires; la hipótesis principal apunta al efecto de la primera paciente, que circuló ya contagiada

Eduardo Ledesma Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de marzo de 2020

CORRIENTES.- La situación de psicosis va en aumento en el Chaco. Es comprensible: después de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, Chaco es la tercera provincia con la mayor cantidad de personas afectadas, además de ser una de las que padeció una muerte por el coronavirus . El racconto que hizo el gobernador Jorge Capitanich el martes por la noche fue el siguiente: "En total son 12 casos confirmados por Covid-19 hasta el momento: 6 importados, 5 por contacto estrecho y 1 sin nexo epidemiológico, por lo tanto estamos ante una probable circulación viral". En los dos últimos días se sumaron tres casos más, pero nadie duda de que la cifra se va a incrementar fuerte en los próximos días.

Muchos se pregunta por qué Chaco está en esta situación, incluso frente a Corrientes, Formosa o Misiones, provincias que comparten todo, desde el clima hasta la idiosincrasia e incluso la frontera terrestre más importante de la zona, que es la de Paraguay, seguida de la frontera con Brasil.

"La respuesta a esa pregunta es muy sencilla: nosotros decimos la verdad. Las otras provincias no buscan o no quieren buscar. O no quieren encontrar casos", dijo a LA NACION , tajante, Nicolás Ivancovich, director de la Central de Emergencias Médicas del Ministerio de Salud Pública del Chaco.

"Igual es una cuestión de tiempo. Cuando salten los primeros casos en las otras provincias, esperemos que no sea tarde", completó el profesional, sustentando su línea argumental en la estrecha relación que tiene la población del NEA, sobre todo la del Chaco y Corrientes.

Sucede que ambas son provincias que comparten todo, desde la educación superior (la Universidad Nacional del Nordeste tiene sede en ambas orillas del Paraná) hasta cuestiones familiares, pasando por una intrincada red de relaciones laborales que, sin conciencia preventiva, ofrece grandes posibilidades de desarrollo a una pandemia como la del coronavirus.

Sin embargo, en Chaco circula otra versión menos estructural, que apunta a la irresponsabilidad de la primera contagiada de la provincia, y de su hija, quienes siguieron circulando ya afectadas por el virus.

Los fiscales Patricio Sabadini y Federico Carniel, incluso, requirieron imputaciones para las dos, por creer que fueron las responsables de propagar el virus en la provincia. Estas mujeres llegaron de España y según la trazabilidad que maneja Salud Pública, son responsables de 8 de los 13 casos que se reportan desde aquellas tierras.

Una de las mujeres es médica, por lo que a priori cuenta con conocimientos sobre los cuidados de la salud, superiores a la media. Además se movió por países donde el coronavirus ya era un flagelo. La otra es su hija, becaria de la Universidad del Nordeste, quien estuvo en la institución, lo cual motivó una batería de acciones preventivas tanto en Chaco como en Corrientes.

Igual no son las únicas. Hasta ayer, Chaco tenía cerca de 50 de personas con arresto domiciliario por burlar el aislamiento, según informó la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar. "La sociedad chaqueña es atrasada en ese punto. Piensa que puede hacer lo que se le antoja", dijo José, un ciudadano de Resistencia. Ivancovich coincide. "Hay personas que temen más ser estigmatizadas por el coronavirus que cumplir con su responsabilidad social de aislamiento. Cuando vamos a buscarlos, plantean la agresión antes que la comprensión y la solidaridad con el otro".

La otra línea de preocupación tiene que ver con el paciente muerto que registra el Chaco, también de la comunidad universitaria. Se trata de un profesor de la UTN que estuvo en Egipto, Alemania y otros países, y del que se desconocen los contactos que pudo haber tenido antes de su internación y fallecimiento.

Hay además una familia de tres miembros contagiada y aislada, que estuvo en Singapur; y finalmente una médica que no tuvo contacto con enfermo alguno, pero tiene el virus, y sobre la que se tejen muchas especulaciones, entre otras cosas por los niveles de contacto de sus familiares que trabajan también, como ella, en los sistemas de Salud Pública tanto de Chaco como de Corrientes.

Pero lo cierto es que en Chaco se preparan para lo peor. La confirmación de un caso de coronavirus sobre el que hay fuertes indicios que se trata de un contagio "autóctono", sin trazabilidad aparente, profundizó el diseño de medidas preventivas, que incluyen la intervención del Ejército. La Brigada III de Monte, con base en La Liguria, desplegó sus carpas para situaciones de emergencia.

Epidemiólogos chaqueños, además, reciben capacitación del Malbrán para poder estudiar las muestras más rápidamente, lo antes posible, en la propia provincia. Ayer, en tanto, tras el anuncio de la titular de la cartera sanitaria, Paola Benítez, comenzó la construcción de un hospital modular de emergencia en el predio del Hospital Perrando, en Resistencia, que al cabo de unos 20 días, según se prevé, estará equipado con 48 camas para internación y 24 para terapia intensiva.

Si los pronósticos en los que se basan las decisiones gubernamentales se cumplen, la enfermedad podría tener un pico en las próximas 4 o 5 semanas, cuando en esta región caliente empiece a bajar la temperatura.

Las dudas, por razones obvias, se multiplican. Son reservados los pronósticos en cuanto a la responsabilidad social de las personas y a la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios públicos de una región estructuralmente pobre. Los hospitales están funcionando, pero con dispar capacidad de atención.

Más allá de esto, hay preocupación entre los médicos y el resto de los trabajadores de la salud. La situación general de la salud pública en las cuatro provincias del NEA muchas veces desmiente el optimismo voluntarista de los funcionarios. Y con el correr de los días se multiplican las denuncias por faltantes de insumos y elementos de protección: camisolines, guantes, barbijos y alcohol, o alcohol en gel, cuya escasez excede a los hospitales. En los comercios de la región hace semanas que directamente no se consiguen. Hay promesas de provisión suficiente. Por ahora solo eso.