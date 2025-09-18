El enojo de Manuel Adorni con un acreditado de la Casa Rosada

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se enojó este jueves con un periodista acreditado en la Casa Rosada durante la conferencia de prensa en la que analizó el revés que sufrió el Gobierno en Diputados, tras el rechazo a los vetos a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario. “No seas irrespetuoso”, le reprochó al cronista de CNN Radio, Nicolás Gallardo, con quien protagonizó un tenso cruce.

Ese periodista fue quien encabezó la breve ronda de consultas. “Le pregunto por lo del Congreso. ¿Ese supuesto plan golpista [que mencionó este jueves el ministro Luis Caputo] incluye a los gobernadores? ¿No es contraproducente un mensaje radicalizado contra todos”, le dijo Gallardo.

Previo a contestar, Adorni le aclaró: “Tenés la particularidad de sacar tus propias conclusiones en tu propia pregunta. No está ni bien ni mal. Solo es una caracterización de lo que hacés”. Y prosiguió: “El Presidente jamás incluyó a todos los actores en una misma bolsa, claramente la respuesta es no”. Pero el vocero se olvidó de la siguiente duda que había planteado el cronista, entonces le pidió a Gallardo que se la repitiera.

El fuerte enojo de Manuel Adorni con un acreditado de la Casa Rosada

El periodista de CNN fijó su mirada en el celular, como buscando algo, y dijo: “Me tomo un segundo”. “En virtud de que me tomé la amabilidad de avisarles que dependíamos del tiempo, Gallardo se va a llevar todas las preguntas del día de hoy”, lo apuró Adorni. “Perfecto, bárbaro, hubiera venido antes”, le contestó el cronista, con ironía.

Ahí fue cuando Adorni se enojó. Miró fijamente al periodista y contraatacó: “No seas irrespetuoso porque vamos a terminar no contestándote ninguna pregunta. Mantengámonos en la línea de que nos respetamos mutuamente”. Y Gallardo cerró el duro cruce: “Perfecto. Estamos desde las 10 acá”.

El resto de la conferencia

Adorni manifestó que “es un horror lo que votaron los diputados nacionales ayer”, en referencia al rechazo de los vetos a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. En la misma línea, sostuvo que el Congreso Nacional “respondió con demagogia” porque parece “no importa el esfuerzo que hizo la gente” para “sostener” el equilibrio fiscal y “una Argentina con futuro”.

“Quedó expuesto el interés de la casta (…) la obsesión por destruir el plan económico que sacó a millones de argentinos de la pobreza, y que destruye la inflación mes a mes. El monto anual del financiamiento universitario es de 1.9 billones de pesos y pensemos que, si queremos financiarlo con otras partidas, deberíamos suspender, por ejemplo, el presupuesto total del Poder Legislativo por cuatro meses”, indicó.

Entre otros ejemplos, agregó que “habría que despedir 66.550 empleados públicos”, “suspender por todos los planes sociales por tres meses” o las subvenciones a los servicios energéticos, entre otras medidas.