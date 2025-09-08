Tras la derrota, Javier Milei reconoció errores, pero dijo que profundizará el rumbo; el dólar cripto cotiza a 1460 pesos
Además, cinco personas murieron en un tiroteo en Jerusalén; Carlos Alcaraz ganó el US Open. Estas son las noticias de la mañana del lunes 8 de septiembre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Derrota del Gobierno frente al peronismo en la elección bonaerense por 13 puntos. Fuerza Patria se impuso en el principal distrito del país, que concentra más del 37% del padrón nacional, y ganó en seis de las ocho secciones. La caída fue más dura de lo esperado para la Casa Rosada; el oficialismo provincial se impuso con poco más del 47% de los votos, mientras que La Libertad Avanza sumó casi 34% de los sufragios.
- Milei reconoció errores, pero dijo que va a acelerar y profundizar el rumbo. “En el plano político hoy hemos tenido una clara derrota”, dijo el Presidente desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata. “Hemos tenido un revés y hay que asumirlo con responsabilidad. Vamos a corregir todo aquello en lo que nos hemos equivocado”, aseguró el mandatario tras conocerse los resultados.
- El Gobierno intenta calmar los mercados tras la derrota electoral. A través de las redes sociales, el ministro de economía Luis Caputo señaló que “nada va a cambiar en lo económico, ni en lo fiscal, ni en lo cambiario”. Apenas comenzaron a conocerse los primeros resultados, el dólar cripto pegó una fuerte subida rompiendo el techo de 1460 pesos.
- Tiroteo terrorista en Jerusalén. Cinco personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque armado contra un colectivo y una parada de transporte público en el noroeste de la ciudad, cuando dos atacantes identificados como residentes de Cisjordania comenzaron a disparar. Fueron abatidos por un civil armado y un miembro de las fuerzas de seguridad en el lugar.
- Alcaraz conquistó el US Open. El español, de 22 años, obtuvo su sexto trofeo de Grand Slam al ganarle al italiano Jannik Sinner en una histórica final. Con este resultado, además, Alcaraz recupera el número uno en el ranking ATP después de 65 semanas de tener a Sinner en la cima mundial.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Otras noticias de Podcasts
Las noticias, en 2 minutos. El Senado busca rechazar el veto de Milei por la emergencia en discapacidad; hoy juega la Selección frente a Venezuela
Las noticias, en 2 minutos. Para Patricia Bullrich, la Casa Rosada estuvo “infiltrada” por más de un año; un estudiante argentino, entre los 10 mejores del mundo
Más leídas de Sociedad
- 1
Novias creadas con IA: la nueva tecnología a la que recurren cada vez más hombres para evitar el rechazo
- 2
Provincia movilizada. Vigilia y exposición de reliquias a la espera de la canonización del “influencer de Dios”
- 3
El error que detectaron las autoridades y que las llevó a dar de baja los documentos
- 4
“Si podemos plantar la semilla, con suerte crecerá”. La práctica educativa clave para pensar el futuro, según una relevante conservacionista