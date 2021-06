El diputado Luis Juez estuvo este jueves en el programa +Realidad, y, al hablar del tema de la necesidad de las segundas dosis de las vacunas contra el coronavirus, tuvo un exabrupto contra el presidente de la Argentina, Alberto Fernández. En referencia a las declaraciones del mandatario, que dijo: “ahora nos reclaman la segunda dosis de veneno”, el legislador estalló: “Pero no seas p...ero, yo no quiero eso”. Además, también trató al presidente de “p... udo”.

El diputado nacional por Córdoba Luis Juez se mostró visiblemente irritado en el programa que conduce Jonatan Viale en la señal LN+ al hablar de la necesidad de tener la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y de la actitud del presidente en ese tema y en la gestión de la pandemia.

El exabrupto de Luis Juez contra Alberto Fernández

El legislador dijo en el programa que le habían mandado de Protocolo y Ceremonial de presidencia la invitación para asistir mañana a la visita de Alberto Fernández en Córdoba y dijo que, si bien no podía ir, “me gustaría estar un rato con él”.

Cuando lo consultaron sobre qué le diría al presidente, Juez arremetió: “Lo conozco de toda la vida. (Le diría) ¿Qué te pasa, loco, qué te pasa? Eras brillante, eras el tipo más inteligente. Un día me lo crucé saliendo de este canal, el tipo había tenido unas definiciones maravillosas con respecto a la corrupción del kirchnerismo ¿Qué carajo te pasó en todo este tiempo? ¿Con qué necesidad?”.

“Mirá que tuvo una oportunidad maravillosa en marzo cuando se puso frente a la pandemia. En córdoba llegó a medir 70 puntos de intención de voto -continuó Juez-. Y el tipo la hizo de goma para convertirse en una lágrima, porque soy un diputado de la nación y no quiero hablar así de mi presidente, pero no me inspira respeto, porque cada vez que habla me ofende”.

A continuación, el exintendente de Córdoba expresó: “Yo no soy un imbécil por creer que estmos viviendo una tragedia sanitaria horrible, que se podía haber evitado. Nadie le está diciendo (a Fernández) que resuelva todos los problemas, le estamos diciendo: ‘ponele los huevos a la pandemia, viejo’”.

“Pero cualquier cosa que vos le decís te pone en un lugar horrible, te ridiculiza”, agregó.

Entonces, Viale le preguntó a Juez si se había angustiado, y él respondió: “Qué te voy a decir a vos, si a vos se te fue tu viejo. A mí se me fueron amigos viejos”, señaló.

A continuación, más exaltado, Juez arremetió: “Entonces, a mí cuando este p... dice que soy un imbécil porque le digo que se caliente con el tema de la vacuna, que traiga la Pfizer para las criaturas que lo necesitan, que nos de una respuesta a los que estamos buscando la segunda dosis, me dicen que yo ahora quiero la segunda dosis de veneno. Pero no seas p..., no quiero eso”.

“Quiero darle tranquilidad a la gente, ir al barrio, resolver los problemas. Hace un año y medio que yo quiero ir a los lugares donde me muevo como pez en el agua. No puedo ir porque no quiero contagiar a mi hija. No quiero ir porque no quiero contraer la enfermedad. No es de un imbécil el reclamo, es de un ciudadano que tiene miedo. Porque todos tenemos miedo”, concluyó el diputado.

