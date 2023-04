El Frente de Todos pidió la renuncia de Jorge Macri a la Intendencia de Vicente López

escuchar

A través de un escrito presentado hoy, el bloque de concejales del Frente de Todos de Vicente López pidió formalmente que el intendente de la localidad bonaerense, Jorge Macri, renuncie a su cargo en la provincia de Buenos Aires. “Es irresponsable de su parte todo este circo mediático. En sus declaraciones habla de su responsabilidad como intendente de Vicente López en pasado, si es en pasado que renuncie”, apuntó la concejala del FdT, Laura Braiza.

Este miércoles, el bloque de ediles del espacio opositor pidió formalmente que el intendente Macri en uso de licencia y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, renuncie a su cargo.

“La intendencia de Vicente López es un estamento que se debe respetar no solo desde lo legal, sino también desde la ética y las buenas prácticas morales, siendo un lugar institucional al cual se accede por los votos y la confianza de los habitantes del distrito ”, apuntaron los funcionarios, y señalaron: “Por estas, los concejales integrantes del Bloque Frente de Todos solicitamos a Jorge Macri tenga a bien renunciar a su cargo, ya que se desempeña en la ciudad de Buenos Aires como Ministro de Gobierno sin intenciones de retomar sus funciones en la ciudad de Vicente López hasta que finalice su mandato para el que fue electo 2019-2023″.

En el texto presentado hoy al que tuvo acceso LA NACION, el bloque del FdT explicó que “la Constitución Provincial establece en su artículo 54 que ‘todo funcionario y empleado de la Provincia, cuya residencia no esté regida por esta Constitución, deberá tener su domicilio real en el partido donde ejerza sus funciones’”. “Resulta al menos curioso que siendo intendente electo desde el año 2011 por el municipio de Vicente López en la provincia de Buenos Aires tuviera desde 2015 residencia ‘habitual (no ocasional) y permanente (continua)’ en ciudad de Buenos Aires, ya que no es lo mismo que tener un departamento en dicha jurisdicción, sino que se trata de vivir en la ciudad porteña”, subrayaron.

Y siguieron: “Esto marca una diferencia respecto del texto constitucional bonaerense, ya que en la Ciudad quien quiera ser candidato debe acreditar ‘residencia habitual y permanente en CABA’, no en cualquier época del pasado, sino en los últimos cinco años antes de los comicios en los que quiera competir”.

En este contexto, el bloque de concejales del Frente de Todos repasó que Macri ejerció su derecho a votar durante los comicios de medio término de 2021 en La Lucila, por estar empadronado en esa localidad bonaerense . “Resulta particular que habiendo realizado actos jurídicos y políticos propios de la investidura de un intendente durante todo 2020 y 2021, actualmente manifieste que no poseía residencia al momento de ejercer el cargo electivo en la provincia de Buenos Aires”, dijeron.

Días atrás, Jorge Macri quedó en el centro de una polémica interna en Juntos por el Cambio cuando el legislador de la Coalición Cívica Facundo del Gaiso le pidió que aclare si tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires, requisito para ser candidato a jefe de gobierno . En un intercambio de mensajes en un grupo de WhatsApp que comparten funcionarios de la Capital, el exintendente de Vicente López respondió que está habilitado. Según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas a Macri, cuenta con residencia en la Capital desde 2015 y, al mismo tiempo, estuvo habilitado para competir a nivel municipal en Vicente López, con una propiedad en el distrito, donde anudó tres mandatos consecutivos.

Del Gaiso disparó sus dudas en un mensaje desde su cuenta de la red social Twitter. Surgieron por una nota periodística que comentaba un video de 2021, en el que Jorge Macri se preguntaba qué se pensaría de él si se postulara como candidato en la ciudad de Buenos Aires, siendo intendente de Vicente López. “Esta situación se tiene que aclarar rápidamente para despejar dudas sobre la posibilidad de competir en la Ciudad sin riesgos de impugnación”, escribió Del Gaiso.

Por su parte, cerca del exintendente de Vicente López (lo reemplaza en el cargo Soledad Martínez) aseguraron a LA NACION que está habilitado. “Estamos muy tranquilos con el tema de fondo. Jorge cumple con todos los requisitos para ser candidato a jefe de gobierno. Está habilitado, desde 2015 que tiene domicilio de residencia en la ciudad. Competiremos en la PASO y la gente decidirá quién es el mejor candidato de Juntos por el Cambio. No hay que tenerle miedo a la competencia, los porteños saben elegir con total libertad e independencia a sus autoridades”, indicaron

