El Gobierno acelera su armado bonaerense luego del anuncio de Axel Kicillof

La decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que ayer fijó las elecciones provinciales para el 7 de septiembre, las desdobló de las legislativas nacionales y profundizó así su distancia con Cristina Kirchner, acelera los tiempos para el Gobierno en el principal distrito del país.

Desconfiado sobre el resultado final de la pelea -en Balcarce 50 creen que “finalmente van a ir todos juntos”-, el oficialismo decidió acentuar su estrategia de desarrollo provincial, mientras continúa la “invitación” a dirigentes de Pro para que “se sumen”, sin un acuerdo programático con el expresidente Mauricio Macri en la provincia.

“Cambia el contexto, nada es igual ahora, pero hay que ver cómo va a funcionar la boleta única conviviendo con la de papel y cómo termina esa pelea. Nosotros apostamos con fuerza a la marca Milei en provincia”, reiteraron a LA NACION desde el armado libertario bonaerense, que encabeza el legislador provincial con licencia y funcionario Sebastián Pareja, que trabaja a las órdenes de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Junto con cierto regocijo por la escalada de tensión en el kirchnerismo, en La Libertad Avanza reconocen que será un “doble desafío” presentar listas competitivas en dos citas electorales diferentes.

En relación a la elección del 7 de septiembre, los libertarios aseguran que no habrá candidatos “rutilantes”, aún si se presentara -como amenaza- la propia expresidenta. “Ojalá el peronismo ponga los apellidos más importantes, así el contraste es más fuerte”, desafiaron desde el armado libertario. De todos modos, cerca del Presidente afirman que “el kirchnerismo va, de una u otra manera, a terminar unido” y que los chispazos entre el gobernador bonaerense y la expresidenta tendrán una resolución antes de las elecciones provinciales y las nacionales, previstas para el 26 de octubre.

José Luis Espert y Javier Milei X Espert

Ayer, Pareja se reunió en el Congreso con los diputados macristas Cristian Ritondo y Diego Santilli, a quienes Milei había recibido semanas atrás, supuestamente con el “aval” del expresidente Macri. “No estamos pensando en un acuerdo de partidos, sí en sumar a gente que ve que el Pro dejó de tener la importancia que solía tener”, explicaron fuentes libertarias.

La posibilidad de un acuerdo bonaerense entre Pro y LLA, a pesar de las declaraciones de Macri, se vislumbra lejana, y más teniendo en cuenta la pelea abierta entre ambos en territorio porteño. “El afecto sigue intacto con Milei, pero que no lo veo desde fines de agosto, cuando me invitaba las milanesas”, dijo Macri hoy a Radio Rivadavia, y aunque volvió a reiterar su distancia con Karina Milei y Santiago Caputo, no descartó una alianza en la provincia para derrotar al “populismo”.

Milei, en La Plata

Con el diputado José Luis Espert confirmado como “su” candidato a encabezar la lista de diputados nacionales en octubre, el propio presidente Milei pondrá dentro de unos días sus pies en territorio bonaerense. Será el próximo martes 22, en el cierre del primer congreso bonaerense de La Libertad Avanza, en el centro de convenciones Vonharv, de Gonnet, La Plata.

Allí, el Presidente les hablará a los militantes luego de una jornada de trabajo que comenzará por la mañana e incluirá mesas de debate. También está prevista una discusión, junto a los ministros del gabinete, sobre los resultados de una encuesta de 22.500 casos centrada en la “gestión” llevada a cabo por los libertarios en territorio bonaerense. “Lo venimos preparando hace meses, va a ser importante”, se entusiasmaron desde un despacho libertario.

Jaime Rosemberg Por