El Gobierno activa el protocolo para los abortos legales

El ministro González García aseguró que es "más flexible" que el impulsado por su antecesor Rubinstein, que generó una polémica en el interior del gobierno macrista

El Gobierno pondrá en marcha hoy la actualización del protocolo de interrupción legal del embarazo ( ILE). Según sostuvo el ministro de Salud, Ginés González García, se trata de una guía más "flexible" que la que terminó con la renuncia del exsecretario de Salud Rodolfo Rubinstein y anticipó que se reunirá la semana próxima con los ministros provinciales para avanzar en su aplicación en todo el país.

Pese a que el presidente Alberto Fernández había anunciado hace poco más de tres semanas que enviaría un proyecto de ley para despenalizar el aborto "tan pronto" como asumiera, González García no dio precisiones sobre el momento en que el Gobierno mandará la iniciativa al Congreso.

"Naturalmente primero que nada vamos a empezar porque se apliquen las leyes vigentes", sostuvo el ministro. Para el funcionario, "en salud sexual reproductiva y educación sexual todas leyes están en un bajo nivel de aplicación".

En ese punto, González García señaló que un debate parlamentario implica tiempos más extensos. "El pensamiento del Presidente lo conocen y el mío también, pero exige un trámite con un tiempo distinto. El debate que se desarrolló terminó siendo un combate con características electorales. Mi tema lo dije siempre el primer día: hay 30 muertes evitables por año y casi 50.000 internaciones, muchas de las cuales son evitables", manifestó.

El responsable del área de Salud anunció que buscará que "la mayoría de las provincias se sumen y aprueben" la nueva normativa. Y agregó: "Ya hay muchas que están adheridas, pero lamentablemente algunas provincias grandes, como Buenos Aires, por ejemplo, no aprobaron el protocolo". La semana próxima se reunirá con los ministros provinciales para avanzar.

Después del escándalo que terminó con Rubinstein fuera del gobierno de Mauricio Macri por este tema, el gobierno nacional decidió avanzar con la resolución, que tendrá algunas diferencias con el anterior.

"Se trata de una evolución del protocolo que realizó el gobierno anterior. Es un poco más flexible con la objeción de conciencia", anticipó González García, quien además añadió que los médicos que no estén de acuerdo podrán abstenerse, pero que las instituciones tendrán que garantizar la práctica de la interrupción del embarazo en un plazo de 10 días.

El protocolo es una guía de los casos en que se puede interrumpir legalmente un embarazo por tratarse de un riesgo físico y psicológico para la salud. "Somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley. Hay instituciones que han intentado hacer esto colectivamente y obviamente tienen que hacer lo que dice la ley: tienen que conseguir que se cumpla con la ley", describió González García. Antes de la presentación, el Presidente recibió a González García y a la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, con quienes dialogó sobre el protocolo que se publicará hoy en el Boletín Oficial. González García señaló que el objetivo es que el protocolo sirva como una guía de procedimiento. "No queremos que esto se transforme en un combate, sino que queremos sistematizar su aplicación en todo el país", destacó el ministro, que estuvo acompañado por la doctora Mariana Romero, directora de Cedes. La intención prioritaria del nuevo protocolo es "respaldar" a los médicos. Según dijo González García, el "combate contra el protocolo en algunas provincias y de parte del propio expresidente [por Macri]" generó "confusión e intimidación" con los profesionales sobre la ley".

El nuevo protocolo

Una guía más "flexible"

Los médicos podrán abstenerse por objeción de conciencia, pero las instituciones tendrán que garantizar la práctica en un plazo de 10 días.

Diálogo con las provincias

El ministro anunció que buscará que "la mayoría de las provincias lo aprueben". La semana próxima se reunirá con los ministros provinciales.

Por ahora, sin ley

No hubo precisiones ni plazos sobre cuándo se enviará el proyecto de ley al Congreso.