El Gobierno activa en Venezuela gestiones “confidenciales” para liberar al gendarme Gallo tras la caída de Maduro

Luego de la captura del ya expresidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas norteamericanas, y en medio de la incertidumbre por su paradero, el gobierno de Javier Milei acelera por estas horas las gestiones para la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme catamarqueño detenido por fuerzas chavistas el 8 de diciembre de 2024 cuando ingresaba a territorio venezolano.

“Son tratativas confidenciales. Pero creemos que la caída de Maduro puede generar un mejor clima para su liberación”, comentaron en reserva fuentes oficiales, al tanto de las tratativas, que desde el inicio del caso llevan adelante la Cancillería que encabeza Pablo Quirno y el Ministerio de Seguridad. En el Gobierno creen que “pronto” podría haber buenas noticias en torno a un caso clave para la administración libertaria.

Sin embargo, altas fuentes de la gestión libertaria admiten que “la situación en los penales es de tensa calma” y que “no se han modificado las condiciones internas” ni hay indicios de “traslados entre penales” venezolanos, en los que hay más de 1000 presos de distintas nacionalidades.

Para la familia de Gallo, la detención de Maduro fue una buena noticia. “Para nosotros ha sido un alivio que ya haya empezado una transición en Venezuela, pese a que aún queda parte de la rueda que oprimía a Venezuela. Es un paso, y nos mantenemos firmes y esperanzados en que esta pesadilla pueda acabar pronto”, afirmó a LA NACION la pareja de Gallo, María Alejandra Gómez.

“Sé que Nahuel está fuerte, aunque no tenemos ningún tipo de información en estos momentos”, agregó Gómez, y se mostró confiada en el trabajo de Cancillería, el Ministerio de Seguridad y la Gendarmería, “para que Nahuel pueda regresar a casa”. La madre del gendarme, Griselda Heredia, sigue también las alternativas del caso, por estos días desde Buenos Aires, según fuentes oficiales.

Foros internacionales

En los foros internacionales, y en el contexto de un apoyo sin reservas a las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Gobierno reforzó los pedidos para la liberación de Gallo. “La República Argentina solicita que contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”, expresó ayer el embajador Francisco Tropepi durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Fue un pedido directo “a quienes administran” Venezuela luego de la caída de Maduro.

En su último discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente Milei había afirmado que “la situación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, secuestrado y detenido de manera arbitraria en Venezuela, sin imputación, sin asistencia legal ni consular” era “en palabras simple: una desaparición forzosa”. Milei le exigió entonces al gobierno venezolano “su inmediata liberación”.

Discurso de nuestro Embajador ante las Naciones Unidas @frantrope en la reunión del Consejo de Seguridad de el día de la fecha.



“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los EEUU y por su gobierno en las… https://t.co/WezlVCNMyb pic.twitter.com/30U7qOVeFI — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 5, 2026

La senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también reclamó por la aparición de Gallo durante el acto de la comunidad venezolana, el domingo. “Es un miembro de una fuerza de seguridad argentina que fue a visitar a su hijo y nunca nos dieron una información oficial [sobre su situación]”, dijo. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que vuelva a la Argentina”, afirmó la exministra, que sigue activa junto a su sucesora, Alejandra Monteoliva, en las gestiones para lograr la libertad del gendarme.

Acusado de “terrorismo” y de “complotar” contra el régimen chavista, Gallo seguiría en la cárcel de El Rodeo. Uno de sus compañeros en esa cárcel afirmó en una entrevista reciente que Gallo “tiene mucha esperanza en salir” libre. Renzo Castillo, ciudadano peruano-norteamericano, pasó parte de sus diez meses de cautiverio junto a Gallo y fue quien contó detalles de la cotidianeidad del gendarme argentino, detenido el 8 de diciembre del año pasado, cuando ingresaba a territorio venezolano para visitar a su familia, en la localidad de Táchira. “Era muy querido por todos, le decíamos el Tik-Toker porque venían a filmarlo cuando le traían la comida”, dijo Castillo en una entrevista a la cadena DNews. Desde Perú, Castillo recordó que Gallo “estaba muy preocupado por su bebé”, en referencia al hijo que el gendarme tuvo junto a su pareja venezolana.

Durante la entrevista, Castillo comentó también que Gallo estaba confinado en una celda estrecha, y que a menudo era torturado. “Cuando a uno lo sacan de la celda, no es bueno”, afirmó, y sugirió que Gallo estaba “deteriorado” después de “tanto tiempo sin sol”. También recordó que a Gallo los carceleros le “mintieron sobre un resultado de un partido de fútbol, y se enojó”, sin dar mayores detalles.

En las últimas horas, y con las reservas de un caso delicado, en el Gobierno pasaron del escepticismo a un optimismo moderado. Confían en que, con el nuevo escenario, la resolución del caso pueda acelerarse.