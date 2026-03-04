Las 10 frases más destacadas de la conferencia de Nahuel Gallo

El cabo primero de la Gendarmería Nacional, Nahuel Gallo, participó de una conferencia de prensa en el Edificio Centinela tras su regreso al país. El suboficial permaneció bajo arresto durante 448 días en la unidad penitenciaria Rodeo 1 de Venezuela. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno acompañaron al efectivo en la sede de la fuerza. El gendarme arribó recientemente a la Argentina mediante una gestión logística de la AFA.

Las 10 frases más destacadas de Nahuel Gallo

El testimonio del cabo primero recorre su experiencia de aislamiento, el impacto emocional del encierro y la gratitud hacia las instituciones nacionales. Las definiciones más importantes del oficial son las siguientes:

Nahuel Gallos

“Mi mente sigue encerrada: hasta que no liberen a los 24 extranjeros, yo sigo preso ”.

”. “El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno: es un lugar de bastantes torturas psicológicas ”.

”. “En el centro de detención El Rodeo 1, los extranjeros somos fichas de cambio ”.

”. “Yo todavía no puedo contar las atrocidades que vivimos”.

que vivimos”. “Gracias a Dios mi fortaleza mental, mi hijo, que amo con toda mi vida, es lo único que me mantuvo con vida ”.

”. “Los extranjeros no teníamos ni derecho a una llamada ”.

”. “Siempre defendí mi bandera y canté el Himno Nacional , pero no porque soy gendarme, simplemente porque soy un ciudadano argentino”.

, pero no porque soy gendarme, simplemente porque soy un ciudadano argentino”. “Hasta llegué a dibujar la bandera argentina con jabón : eso me hacía sentir aquí, en mi país”.

: eso me hacía sentir aquí, en mi país”. “No es fácil que te acusen de delitos que no vienen al caso ahora”.

“Estoy feliz de estar en mi Patria”,.

Las primeras horas de Nahuel Gallo en el pais

Qué dijo Nahuel Gallo sobre su cautiverio en el centro de detención

El oficial de la Gendarmería Nacional ofreció detalles sobre las condiciones de vida en la prisión venezolana y relató que la incertidumbre marcó su rutina diaria en el centro Rodeo 1. Según sus palabras, los detenidos desconocen el destino de sus causas o los posibles traslados de unidad.

Gallo solicitó a las organizaciones internacionales que mantengan su atención sobre los centros de reclusión en aquel país. El efectivo envió un saludo a los extranjeros que todavía permanecen secuestrados en esas instalaciones bajo condiciones extremas. El recinto carcelario representa, según su visión, un espacio de tortura psicológica constante para los internos.

NAHUEL GALLO

Cuál es su estado de salud y proceso de reinserción

La recuperación física y mental del suboficial constituye una prioridad para las autoridades de seguridad nacionales tras su arribo. Gallo completó diversos estudios médicos en el Hospital Militar Central antes de su presentación oficial en la sede de Retiro. El cabo primero aseguró: “estoy en un proceso para reinsertarme en la sociedad”.

El oficial reconoció que su salud física es buena, aunque requiere espacio para asimilar la información de los últimos 14 meses. La esposa del gendarme comunicó anteriormente que el proceso de sanación demanda pasos graduales debido al desgaste sufrido. El efectivo realizó una huelga de hambre poco tiempo antes de su liberación oficial en territorio venezolano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.