El Gobierno designó a Carlos Cherniak como representante de la Argentina ante la OEA en reemplazo de Sonia Cavallo

A un mes de la salida de Sonia Cavallo como representante de la Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el Gobierno designó por medio del Decreto 200/2025, publicado en el Boletín Oficial, a quien la reemplazará en el cargo. Se trata de Carlos Bernardo Cherniak, quien ha ejercido como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

Cherniak ya se había estrenado como representante ante la OEA el 10 de marzo durante la Asamblea General convocada por la organización en la que Albert Ramdin, canciller de Surinam, fue elegido como secretario general. En la sesión, el argentino exigió la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme que lleva más de 100 días detenido en Venezuela y dijo que en el país comandado por Nicolás Maduro se “vulneran los derechos fundamentales”. “Su liberación es una prioridad para mi país y confiamos en que la comunidad internacional hará uso de sus mecanismos para coadyuvar en la pronta resolución de esta situación”, expresó.

El flamante embajador ante la OEA fue impulsado para ocupar el cargo por el propio Presidente y tiene una extensa trayectoria en el ámbito internacional. Anteriormente fue funcionario del Gabinete de la Subsecretaría de Relaciones Institucional (1998-2000), responsable de la Oficina de Asuntos Nucleares y de la Defensa (2006-2010), jefe adjunto de misión y responsable de la Oficina Política de la Embajada de la Argentina en Italia (2010-2016) y director de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina (2016-2019).

La oficialización se dio un mes después de la polémica salida de Sonia Cavallo como representante ante la OEA. El 11 de febrero, el presidente Javier Milei expulsó a la embajadora por declaraciones que su padre [Domingo Cavallo] había realizado a modo de cuestionamiento a la política económica del Gobierno, más precisamente sobre las negociaciones con el FMI y el cepo cambiario.

En dicha ocasión, la medida fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, aunque más tarde el mandatario explicó: “El papá está todo el tiempo torpedeando y saboteando el programa económico. Por lo tanto, no se puede estar en la misa y en la procesión. O se está de un lado o se está del otro". El jefe de Estado indicó que Cavallo padre tiene intereses políticos diferentes a los del Gobierno y sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia: “Hay que ver a quién está respondiendo. Durante la campaña electoral, fue claro con quién se alineó. Que llamaba a que yo no me presentara, que yo le hacía el juego al kirchnerismo”.

LA NACION

Temas OEA