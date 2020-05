Crece la preocupación por que cada vez más pasajeros utilizan el transporte público y es difícil controlar el distanciamiento por el coronavirus; habrá un ensayo en la línea Mitre Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

18 de mayo de 2020

La capacidad de los trenes en el área metropolitana está al límite. Si se suman nuevas actividades o más gente comienza a utilizar los trenes ya no se podrá mantener el distanciamiento social necesario para evitar la propagación del coronavirus , afirman en el Gobierno.

El dato es el que mayor preocupación genera en la Casa Rosada, que evalúa medidas para evitar el desborde y las posibles consecuencias para el sistema de salud. Una de ellas tendrá una prueba piloto en la línea Mitre, que une la estación de Retiro con Tigre, en los próximos días: un sistema de turnos para viajar en las horas picos.

Utilizan hoy los trenes unas 300.000 personas por día -150.000 ida y vuelta-, 500.000 menos que antes que se dictará la cuarentena. Pese a que todavía no representa ni el 50 por ciento, la capacidad el espacio para que los usuarios viajen sentados o por lo menos con un espacio suficiente no permite más pasajeros. Eso tiene que ver con el estado de las formaciones y las vías, que no permite subir la frecuencia. En conclusión, lo único que puede hacer el Gobierno para evitar que más gente utilice el medio de transporte es espaciar su utilización.

Según explicó el ministro de Transporte, Mario Meoni, ya existe una aplicación, de Trenes Argentinos, que permitirá realizar el trámite para solicitar el turno desde el teléfono. "Estamos tratando de preservar el distanciamiento social. Estamos tratando de que la gente vaya sobre la hora a tomarse el tren a la hora que corresponde y no se junte", resaltó el funcionario.

La aplicación, que se probará en el Mitre, le permitirá al pasajero reservar su asiento para los trenes que viajen entre las 6 y las 9. También estará habilitada una web y un teléfono. En los subterráneos y colectivos, al menos por ahora, la situación está controlada.

Los últimos datos oficiales muestran que 1.122.810 personas utilizaron el tren, colectivo o subte, un 74% menos que el promedio de un día hábil antes de la cuarentena. La utilización del transporte público creció 53% en comparación con el primer viernes de la cuarentena, el 27 de marzo. Esta es una de las principales preocupaciones del presidente Alberto Fernández . La semana pasada, el jefe del Estado se alertó ante una imagen de un vagón repleto de gente del Sarmiento que le mostró Axel Kicillof . "Un suicidio", dijo Fernández ante el gobernador bonaerense.

En medio de las críticas de gobierno de Kicillof y algunos intendentes del conurbano contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , por flexibilizar la cuarentena en la Capital, Meoni se reunió con Juan José Méndez, secretario de Transporte porteño, y Agustín Simone (Infraestructura bonaerense), para evaluar medidas.

"La semana pasada tuvimos una reunión con autoridades de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires y hay mucha preocupación en el área metropolitana porque el crecimiento de la pandemia genera temor en el cruce de jurisdicción de la provincia a ciudad", sostuvo el titular de Transporte.

La conclusión, con los números en la mano, fue que solo un tercio de la gente que se moviliza en la provincia viaja a la ciudad de Buenos Aires y que para evitar el desborde en los trenes y colectivos hay que incrementar los controles.

Ahí, uno de los planteos que le hicieron fue justamente que únicamente puedan utilizar la tarjeta SUBE las personas que realicen actividades esenciales o exceptuadas para viajes interjurisdiccionales. Es decir, lo que cruzan a diario la General Paz.

Meoni, en declaraciones radiales, explicó que "está en desarrollo" y admitió que "no es sencillo" de instrumentar. Hoy la única forma de regularlo, según dijo, es "por la confianza en la palabra de las personas". En ese escenario, el ministro anticipó que realizarán controles en colectivos y trenes para evitar que utilicen esos medios personas no habilitadas .

"Estamos pensando y hablando de una etapa donde se aumentarían las restricciones. No es lo que va a suceder esta semana ni los primeros días de la semana que viene tampoco. Cualquiera puede usar la SUBE. Uno puede pensar en las medidas que hay que tomar en función de cómo avance la pandemia", manifestó Meoni, que quiere lanzar esta medida con el objetivo de evitar aglomeraciones y que así el transporte público se convierta en un eventual foco de contagio.