El Gobierno formalizó la renuncia de Paul Starc y de otros funcionarios del Gobierno

El Gobierno oficializó este lunes la salida del exfiscal Paulo “Paul” Starc al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), al que había llegado tras la salida del primer titular del organismo de la era libertaria, Ignacio Yacobucci. En el mapa libertario, Starc era un hombre cercano al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Su desvinculación se oficializó la semana pasada a través de un comunicado del Gobierno, y previamente había sido confirmada a LA NACION por fuentes confiables.

Menos de un año después de su designación, el Poder Ejecutivo firmó su renuncia a través del Decreto 45/2026 y le agradeció por los servicios prestados durante su paso por el organismo.

Starc había sido elegido en enero de 2025, tras la salida de Yacobucci, pero el Poder Ejecutivo efectivizó su nombramiento en abril pasado, tras la audiencia pública para que arribe al cargo, realizada el 17 de marzo de ese mismo año.

Tras conocerse la salida de Starc desde el Ministerio de Justicia anunciaron que su reemplazante será Ernesto Gaspari, y sostuvieron que Starc se fue “por razones personales”, al tiempo que le agradecieron por su desempeño en el organismo.

Asimismo, el Gobierno aceptó la renuncia de Luis Pierrini como secretario de Transporte y designó en su lugar a Fernando Herrmann, quien asumió el cargo a partir del 22 de enero de 2026. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 47/2026 del Ministerio de Economía, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El exsecretario de Transporte, Luis Pierrini

La medida oficializó un cambio que ya había sido anticipado la semana pasada, cuando se conoció la salida de Pierrini mediante un comunicado oficial del Gobierno. La norma dispuso la aceptación de la renuncia presentada por el funcionario y expresó el agradecimiento del Poder Ejecutivo por los servicios prestados durante su gestión, al tiempo que confirmó la designación de su reemplazante en la Secretaría de Transporte, un área clave dentro de la estructura económica del Gobierno.

El nuevo secretario de Transporte, Fernando Augusto Herrmann, es arquitecto, con orientación en sistemas constructivos especiales, y egresado de la Universidad de Belgrano. Además, cuenta con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE), una formación que combina perfiles técnicos y de gestión.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Gobierno al anunciar el cambio de autoridades, Herrmann posee una trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión en el sector. A lo largo de su carrera también se desempeñó como docente en distintas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

La salida de Pierrini se dio a días de revelarse un conflicto que generó tensión entre empresas del sector Aníbal Greco

La salida de Pierrini se produjo en un contexto de tensión dentro del sector del transporte. Días antes de que se comunicara su salida del cargo, LA NACION había informado sobre un conflicto entre empresas de colectivos por el reparto de los subsidios estatales, una disputa que expuso diferencias internas y reclamos cruzados dentro del sistema de transporte automotor.

En línea con los cambios que lleva adelante el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Energía aceptó la renuncia de Carlos Alberto María Casares del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y designó a su nuevo interventor, Marcelo Alejandro Nachon, a través de la Resolución 18/2026.

En su carta de dimisión, el ahora exfuncionario declaró que la administración libertaria lo considera “prescindible”.

Y es que en julio del año pasado, el Poder Ejecutivo dio inicio formal a la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge), que reemplazará en los próximos meses a los actuales entes de control, Enargas y ENRE, y asumirá todas las funciones bajo una única estructura.

Carlos María Casares

Esta situación explica el paso al costado de Casares, que estaba entre los candidatos para asumir como titular del Enrge, pero finalmente el Gobierno se decidió por el actual interventor en el ENRE, Marcelo Lamboglia.

La designación de Nachon tendrá validez en las condiciones y en el plazo previsto en el Artículo 2° del Decreto N°370, de fecha 30 de mayo de 2025, que extendió el estado de intervención del organismo hasta el 9 de julio de 2026 o hasta que se conforme el directorio definitivo.

Por último, el Poder Ejecutivo avanzó con otra modificación en el área de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), al aceptar la renuncia de su actual titular, Pablo Luis Santos. En su lugar asumirá el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

Así quedó formalizado a través del decreto 33/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro Diego Santilli. “Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”, indicaron.