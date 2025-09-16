Nuevo video: difunden otras imágenes del choque de Thiago Medina que lo dejó internado en terapia intensiva

Según el último parte médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega difundido este martes alrededor de las 9, Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, “permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”.

Además, el nosocomio aclaró en el comunicado: “Tiene un registro de fiebre. Se le tomaron cultivos y se le rotó el esquema antibiótico. No hubo cambios respecto de otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronóstico reservado”.

En las últimas horas se conoció un nuevo video, que reprodujo LN+, que muestra los momentos previos al choque que Medina sufrió en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno.

Nuevo video de Medina

Las imágenes exhiben que el exparticipante de Gran Hermano circuló -al menos en este tramo registrado por las cámaras del municipio- a una velocidad superior a la del resto de los vehículos.

Cómo ocurrió el accidente

Apoyada en una incipiente reconstrucción de la escena del siniestro, la Fiscalía investiga, por estos momentos, la causa del accidente. De acuerdo con las primeras informaciones, el cruce donde se produjo tenía poca señalización, lo que podría haber contribuido al impacto.

Lo que se presume es que el vehículo quería hacer un giro a la izquierda, puso el guiño, emprendió la maniobra y, segundos después, fue embestido violentamente por la moto de Thiago en la parte trasera.

Informe sobre Thiago Medina

El joven de 22 años padeció la fractura de seis costillas y politraumatismos que comprometieron algunos órganos vitales. En una intervención de urgencia, las autoridades médicas decidieron extirparle el bazo. Asimismo, informaron que sufrió daños severos en su pulmón.

Durante la mañana de este martes se espera una nueva actualización del parte médico que informará la evolución de Thiago y detallará probablemente cómo ha pasado la noche.