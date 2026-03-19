El Gobierno oficializó la designación de Guillermo Arancibia como nuevo titular del Anses

El Gobierno aceptó la renuncia de Fernando Omar Bearzi como director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y designó en su reemplazo a Guillermo Arancibia, según se estableció en el Decreto 162/2026 publicado en el Boletín Oficial. La salida del funcionario se hizo efectiva desde el 17 de marzo y el nuevo nombramiento rige a partir del día siguiente.

La decisión fue oficializada mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. Previamente, este martes por la tarde, la cartera de Capital Humano había comunicado la decisión mediante una publicación en su cuenta de X. En el texto de la normativa que oficializa el cambio, también se agradecen los servicios prestados por Bearzi durante su gestión.

Fernando Bearzi, extitular de la Anses, junto al ministro Luis Caputo Presidencia

En la misma norma, el Poder Ejecutivo designó a Arancibia como nuevo titular del organismo, que funciona como ente descentralizado bajo la órbita de la Subsecretaría de Seguridad Social, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Guillermo Arancibia es un funcionario que -de acuerdo a lo que detallaron fuentes oficiales a LA NACION- ya formaba parte del área desde hace años, pero que había sido removido de la mesa central de decisiones por Bearzi -un hombre cercano a Luis Caputo- cuando desembarcó junto a su equipo en Anses. Arancibia ofició hasta septiembre de 2025 en el área de Prestaciones.

Con este cambio, Arancibia se convierte en el cuarto director general de Anses bajo la gestión de Milei: ya pasaron por ese cargo Osvaldo Giordano, Mariano de los Heros y Bearzi. La última salida se conoció en paralelo con la decisión de Capital Humano de dar de baja el plan social Volver al Trabajo, que tenía a 900.000 beneficiarios que percibían un monto de $78.000. Funcionaba como una suerte de fondo de desempleo.

El Presidente Milei y la ministra Sandra Pettovello firmaron el decreto que formalizó la designación Presidencia

La desafectación de Bearzi venía barajándose hace tiempo y terminó de concretarse este martes, según fuentes oficiales. “Se fue de común acuerdo con Pettovello, que quiere hacer una modernización en la Anses y para eso necesita un equipo para esta nueva etapa”, refirieron a LA NACION fuentes al tanto del relevo.

Por otra parte, esta dimisión, la número 239 en lo que va de presidencia de Javier Milei, según datos del politólogo Pablo Salinas, que lleva el racconto de estos casos, se da en el marco de un conflicto interno en la administración libertaria entre la secretaria general, Karina Milei; y el estratega Santiago Caputo, que se recrudeció en marzo.