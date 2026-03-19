Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Peter Lamelas: “Trump me pidió alinear a la Argentina con Estados Unidos”
El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ratificó este miércoles por la tarde la alianza estratégica entre Washington y Buenos Aires, basada en la sintonía entre Donald Trump y Javier Milei.
En diálogo con Cristina Pérez para LN+, el diplomático se refirió a su participación en el Argentina Week, un evento promocional realizado en Nueva York la semana pasada con el objetivo de atraer capitales extranjeros. “Trump me pidió alinear a la Argentina con Estados Unidos”, afirmó Lamelas durante la entrevista.
El oficialismo abrió el recinto y convirtió al Senado en un festival de críticas del kirchnerismo contra Milei por el caso $LIBRA
A contramano de lo que indica la lógica política, el oficialismo abrió el recinto del Senado este miércoles y convirtió a la Cámara alta en una caja de resonancia para que el kirchnerismo desplegara un arsenal de críticas a la administración de Javier Milei por las nuevas revelaciones en el caso $LIBRA y por el affaire del viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en avión privado a Uruguay.
Con el campo despejado para atacar el Gobierno, el inicio de la sesión se convirtió en una pasarela para que los senadores kirchneristas desfilaran desplegando sus críticas contra el Gobierno, en un repertorio que también incluyó quejas por el incumplimiento del financiamiento a las universidades y al sistema de atención a personas con discapacidad, leyes sancionadas y ratificadas el año pasado por el Congreso.
Opositores y exsocios del Gobierno salen a buscar outsiders para desafiar a Javier Milei en 2027
La llegada de Javier Milei a la Casa Rosada hace más de dos años, en un contexto de irrupción de outsiders en la política mundial de los últimos tiempos, abrió un debate entre los especialistas: ¿se trata de un fenómeno transitorio o una nueva realidad en la política argentina?
En ese contexto y con vistas a las próximas elecciones presidenciales, referentes de partidos tradicionales, gremialistas o dirigentes opositores a La Libertad Avanza (LLA) salieron a buscar representantes de la sociedad civil para desafiar a Milei en 2027.
Legisladores de Karina Milei salieron a cruzar a Jorge Macri: lo acusaron de copiarles un paquete de medidas
“Que pague el copyright”, decían esta tarde fuentes partidarias de La Libertad Avanza (LLA) a LA NACION después de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunciara este miércoles un paquete de medidas para impulsar el acceso a la vivienda en la Capital, con créditos a tasas subsidiadas, sobre todo enfocados a la clase media.
Cuando falta un año para la disputa de 2027, la pelea por la conducción del gobierno porteño se recalienta día a día, con los libertarios envalentonados tras ganar las últimas dos elecciones en el territorio de los Macri; y el alcalde de la Capital activo en solidificar su gestión y aprovechar el mal momento que atraviesa el Gobierno por las complicaciones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien encabezó la boleta a nivel local en 2025 y que picaba en punta como candidato de los hermanos Milei, que están en el ojo de la tormenta también por la causa $LIBRA.
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