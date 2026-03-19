Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

“Que pague el copyright”, decían esta tarde fuentes partidarias de La Libertad Avanza (LLA) a LA NACION después de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunciara este miércoles un paquete de medidas para impulsar el acceso a la vivienda en la Capital, con créditos a tasas subsidiadas, sobre todo enfocados a la clase media.

Cuando falta un año para la disputa de 2027, la pelea por la conducción del gobierno porteño se recalienta día a día, con los libertarios envalentonados tras ganar las últimas dos elecciones en el territorio de los Macri; y el alcalde de la Capital activo en solidificar su gestión y aprovechar el mal momento que atraviesa el Gobierno por las complicaciones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien encabezó la boleta a nivel local en 2025 y que picaba en punta como candidato de los hermanos Milei, que están en el ojo de la tormenta también por la causa $LIBRA.