Bullrich oficializó su renuncia y le mandó un mensaje a Milei

Patricia Bullrich publicó su renuncia al cargo de ministra de Seguridad y la difundió en su cuenta de X. En un mensaje dirigido al presidente Javier Milei, la funcionaria explicó que la dimisión se hará efectiva a partir del 1° de diciembre. El 10, asumirá en su banca de senadora nacional.

Su sucesora será Alejandra Monteoliva, actualmente la segunda al mando en la cartera. Bullrich será la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara Alta. El viernes, cuando juró como legisladora, tuvo su primer cortocircuito con Victoria Villarruel, vicepresidenta y titular del Senado.

Este domingo, la ministra mostró el texto que le envió a Milei. “Agradezco profundamente la confianza que depositó en mí para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo”, escribió.

Respecto a su futura tarea en el Congreso, Bullrich sostuvo: “Continuaré defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad".

Al Señor Presidente de la Nación, Javier Milei, le presento mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional.



Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país.

Bullrich elogió a Monteoliva: “Si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país, es ella”. Y agregó que “su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar una política de seguridad firme, seria y eficaz”.

Monteoliva respondió a la publicación hecha por Bullrich: “Patricia, vamos a continuar el camino que iniciaste y sostener la doctrina que recuperó el orden en la Argentina, trabajando por un país en paz y en libertad”.

Por otra parte, Santiago Caputo, una hora después del mensaje publicado por Bullrich, subió una reflexión sobre el paso de la ministra por la cartera de Seguridad. “Dentro de cincuenta años se hablará de la ‘Doctrina Bullrich’ como aquella que cambió el paradigma de la seguridad en Argentina”, sostuvo.

Dentro de cincuenta años se hablará de la “Doctrina Bullrich” como aquella que cambió el paradigma de la seguridad en Argentina. Felicitaciones @PatoBullrich. Tu paso por el MinSeg ha sido un punto de inflexión en la historia de nuestro país.



TMAP

Por otro lado, la ministra de Seguridad saliente dijo este viernes que, como senadora, quiere estudiar la transparencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia. Sus declaraciones se dieron tras la sanción a Estudiantes por el “espaldazo” realizado por el equipo platense a Rosario Central, que recibió un título que no se esperaba por parte del líder de la entidad.

“La AFA es una asociación sin fines de lucro que tiene el monopolio de todo. ¿Por qué tiene el monopolio de todo? ¿Cómo es la democracia interna? ¿Cómo es el sistema de elección? Acá hay muchas irregularidades y yo me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de una asociación que no es cualquier asociación, es la AFA".

Por otra parte, la funcionaria que a partir del 10 de diciembre asumirá su banca en el Congreso, al ser consultada sobre si quisiera que se efectúe una intervención de la AFA, aclaró: “No lo puedo decir porque no lo hemos hablado. Lo estoy estudiando desde la perspectiva legal”.