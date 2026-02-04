El Gobierno prorrogó la intervención de Educ.Ar, la firma que contrató a Scatturice

El Gobierno prorrogó la intervención de Educ.Ar, la empresa estatal que tiene a su cargo la administración del portal educativo nacional y la ejecución de políticas de transformación digital en las aulas y que le otorgó un contrato de casi US$80.000 a Leonardo Scatturice. La decisión quedó formalizada este martes mediante el Decreto 82/2026, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En el documento, el oficialismo resolvió extender por un año el proceso de reestructuración, medida que inició en 2024 luego de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N.º 70/2023, que derogó la Ley N.º 20.705 y dispuso la transformación de las empresas con participación estatal en sociedades anónimas. En ese marco, el organismo dejó de ser una sociedad del Estado y fue convertido en una sociedad anónima unipersonal con participación estatal transitoria con el fin de facilitar su eventual privatización.

La intervención estará vigente hasta el 4 de febrero de 2027.

Desde entonces, el Gobierno asegura haber implementado una serie de medidas orientadas a regularizar el funcionamiento y mejorar la eficiencia del área.

La intervención continuará a cargo del ingeniero Gastón Mariano Martín, designado en noviembre de 2024. Su nombramiento se produjo tras el traslado del exinterventor Eduardo Roberto González a áreas vinculadas a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, Contenidos Públicos Sociedad del Estado y la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal.

Partida para Educ.ar

“Debido a la complejidad y diversidad de las empresas intervenidas y las particulares características de Educ.Ar Sociedad del Estado, tanto por su objeto, como por su dependencia de un accionista diferente, resulta conveniente disponer el cese del citado funcionario en el cargo de Interventor de dicha sociedad y designar en el mismo al ingeniero Gastón Mariano Martín”, explicaron en el Decreto N° 963/2024, que oficializó al actual interventor en su cargo.

Por último, el Ejecutivo informó que el proceso de reestructuración incluye la modificación del reglamento de compras y contrataciones, la elaboración de manuales de procedimiento y el desarrollo de un plan de generación de recursos propios, con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad financiera del organismo de manera autónoma.

Semanas atrás, tal como publicó LA NACION, se confirmó que la firma tiene asignado un presupuesto de $100.000 millones (unos US$70 millones) y un contrato por casi US$80.0000 otorgado a Leonardo Scatturice, fundador y CEO de OCP Tech y nuevo controlante de Flybondi, un empresario de estrecha relación con Santiago Caputo y con aceitados vínculos en el mundo de la inteligencia y el trumpismo.