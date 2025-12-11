El Gobierno simplificó el proceso para registrar una marca y utilizará IA para agilizar el trámite

El Gobierno simplificó el trámite para registrar marcas mediante la Resolución 583/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La norma limita el examen de las nuevas solicitudes a las prohibiciones absolutas, con el objetivo de acortar los plazos y agilizar el proceso. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida y aseguró que el análisis se realizará con inteligencia artificial.

Según el texto, el objetivo es “facilitar el trámite, eliminar requisitos obsoletos, acelerarlo y simplificarlo”.

El artículo 3 establece que, si la Dirección Nacional de Marcas no formula observaciones —o si estas son subsanadas—, la solicitud se publicará por un día en el Boletín de Marcas y, cumplidos 30 días corridos sin oposiciones de terceros, será concedida.

La medida, firmada por Carlos María Gallo, el presidente del Instituto Nacional de Marcas, entra en vigencia desde hoy y será aplicada a todas las solicitudes de marcas nuevas que se encuentren en trámite en cualquiera de sus instancias.

El Gobierno argumentó que la protección marcaria es un “instrumento fundamental para la inversión, la innovación, la competitividad y la generación de empleo”, y que un sistema eficiente brinda previsibilidad a emprendedores y empresas. En esa línea, señala que es necesario avanzar hacia un modelo que reduzca plazos sin afectar el análisis de registrabilidad.

También dispuso que el examen de forma y el análisis de registrabilidad deberán realizarse de inmediato, antes de la publicación, siempre que la presentación reúna las condiciones objetivas necesarias.

El mensaje de Sturzenegger

Tras la publicación de la resolución, Sturzenegger ahondó en los cambios desde su cuenta de X. “La [medida] revoluciona la registración de marcas en la Argentina, llevando un trámite que hasta hoy podía llevar dos años a un par de meses”, introdujo el funcionario de Milei.

El funcionario detalló que el cambio central es que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial solo evaluará motivos absolutos para rechazar una marca: verificar que no copie una ya existente y que el nombre no sea genérico respecto del producto (si registro la marca ‘pantalón’ podría luego bloquear a otros a vender pantalones)”.

Añadió que el análisis será “casi instantáneo”, asistido por inteligencia artificial y bases de datos de marcas disponibles.

“Chequeadas esas dos cosas se publica la marca para ver si hay alguien que quiera oponerse. De no ocurrir la oposición se otorga la marca. (siempre se puede recurrir administrativamente más tarde). Lo bueno, es que se chequean cosas básicas y cualquier conflicto se estudia si surge el mismo y no se analiza preventivamente por el Estado (un análisis que, en la abrumadora mayoría de las veces, era innecesario)”, precisó en su mensaje.