Los jurados Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta se negaron a probar la preparación del equipo rojo, luego de que un participante cometiera una falta a las medidas de prevención de coronavirus

El coronavirus ya recorrió los estudios de los diferentes realities culinarios de la televisión argentina. En El gran premio de la cocina (eltrece), Juan Marconi, Carina Zampini y Felicitas Pizarro padecieron esta enfermedad y tuvieron que estar fuera de cámara más de una semana. A raíz de esto, la producción vigila que se cumplan las medidas de distanciamiento e higiene para que los contagios no se repitan.

Este lunes, durante la devolución de la "mini frola" que realizó el equipo rojo, tuvo lugar una controversia por el accionar de uno de los participantes. Christian Petersen fue el primero en explicar lo que había pasado: "No me gusta que soplen el plato por todo este contexto que estamos atravesando en el país, que estamos bastante complicados. Está muy caliente y muy cruda. Por todas estas variantes, me voy a abstener de probarla".

Pizarro también se mostró indignada: "Yo no voy a probar, he probado masas crudas, no va por ahí. No hay que soplar un plato antes de entregarlo. Ni hoy, ni ayer, ni nunca más se tiene que soplar". Por su parte, Mauricio Asta le dio la razón a sus colegas: "Una lástima, Julián. La veo prometedora, pero adhiero al comentario de mis compañeros. No corresponde soplar platos".

Julián, el participante que llevó la pastafrola a la zona de degustación, les respondió anonadado: "Estoy sorprendido, no sé quién sopló el plato, no sé a quién se le ocurre soplar el plato. Completamente entendible". Entonces, Zampini, la conductora, interrumpió y marcó que alguien estaba hablando desde otro sector del estudio. Era Nicolás, del equipo rojo.

"Fue mi culpa, porque Julián no sabe y le están dando la devolución", dijo el participante. Y agregó: "Es mi culpa. Estaba poniendo azúcar impalpable en los platos y fue un acto reflejo de soplarlo. Después puse la frola, no es que sople en todos los platos, pero lo vengo a aclarar porque entiendo la devolución del jurado y también para que Juli no absorba una devolución que no tiene ni idea".

Zampini, en tono serio, les advirtió: "Para que lo tengan en cuenta, no solamente ustedes si no también el equipo verde. Hay cosas que son inadmisibles, que no se permiten, que no se pueden dejar pasar". Finalmente, Nicolás les pidió disculpas al jurado y a su equipo.