El expresidente Mauricio Macri participó de una charla en la Universidad de Harvard en Estados Unidos en el marco del lanzamiento de su nuevo libro “Para Qué” y antes del inicio de su exposición, la presentadora cometió un insólito error al confundirlo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Al igual que hace unos días en un Campus de Miami, Macri participó en la tarde del martes de una conferencia en el Instituto de Políticas de la mencionada universidad en donde apuntó contra el avance del populismo a nivel global, analizó la coyuntura del país, el panorama electoral, y se refirió a la figura del candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

Sin embargo, previo a eso, los asistentes al encuentro fueron testigos de un insólito furcio cometido por una moderadora que debía presentar al expresidente. “ Esta noche compartimos el foro con Mauricio Macri, presidente de Venezuela de 2015 a 2019 ”, comenzó la joven integrante de la prestigiosa universidad ubicada en Cambridge, Massachussets, antes de enumerar los principales hitos de la historia política del invitado.

El error de la moderadora al presentar a Macri

En ese preciso momento se escuchó un bullicio por parte del público y la moderadora rápidamente se corrigió al percatarse de su equivocación. “Argentina”, exclamó, entre risas de los participantes del foro e intentó justificar su error: “Estoy trabajando en otro proyecto sobre Venezuela para otro club. Lo siento mucho por eso”.

Así, tras tomarse la falla con humor agregó: “Okey, fantástico... Ahora que tengo su atención...”. Y continuó con su presentación: “Él era un líder en los negocios y una destacada figura cultural antes de comenzar su carrera en los asuntos públicos, habiendo sido elegido como presidente de Boca Juniors, el club de fútbol más popular de la Argentina”.

“Mauricio Macri fue elegido presidente de la Argentina en 2015 y fue el primer no peronista en ocupar el cargo. Su administración presagió una época de mejores relaciones comerciales y fortaleció las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina”, concluyó. Aunque también hubo otro imprecisión histórica dado que Macri no fue el primer mandatario no peronista en llegar a la Casa Rosada, sino el primero en terminar su gestión desde la vuelta de la democracia.

Tras lo ocurrido, Macri decidió tomarse el error con humor y bromear acerca de la equivocación. A pocos instantes de dar inicio a la conferencia le mandó un saludo a Nicolás Maduro en tono irónico. “Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Estoy muy contento de estar aquí y también mis saludos a Nicolás Maduro y para su horrible dictadura ”.

