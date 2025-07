El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, admitió que será candidato testimonial

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, habló este miércoles sobre su candidatura al Concejo Deliberante de su ciudad y admitió que será testimonial. Es decir, que si gana no asumirá. “No le miento a mi gente”, indicó al contar su estrategia electoral.

Lo dijo durante un acto de inauguración de viviendas, en el que también pidió el voto en la tercera sección electoral para la vice Verónica Magario y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, quienes se encontraban allí junto al gobernador Axel Kicillof para participar de la entrega de llaves.

En primer término, Mussi -que está enrolado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF)- le agradeció a Kicillof, que es su conductor, por prometerle que iba a terminar las viviendas, que se encontraban abandonadas, y haberlo hecho. “El artífice de este logro”, lo describió y contrastó con Javier Milei: “Hay otras casas que tiene el gobierno nacional, que están paradas: las 1400 del Procrear. Pensando en las finanzas del presidente de la Nación espero que las termine. Él que cuida tanto las finanzas está dejando echar a perder mil millones de pesos por no invertir".

Tras eso, ahondó sobre la campaña electoral que se viene en territorio bonaerense después del friccionado cierre de listas que tuvo el peronismo desde el sábado hasta el lunes, cuando terminó el plazo para inscribir las candidaturas.

“Quiero agradecer a la compañera vicegobernadora de la Provincia [Magario] que, lo tengo que decir... Normalmente no lo digo, pero va a ser candidata en nuestra lista en las próximas elecciones de septiembre, la va a presidir, y nosotros tenemos que acompañarla“, enfatizó el jefe comunal, que gobernó su municipio entre 1987 y 1994, volvió de 2003 y 2010, y retomó en 2019, después de que administrara su hijo Juan Patricio. Magario es la cabeza del listado en la tercera sección electoral y este es el segundo acto que comparte con Kicillof en lo que va de la semana.

Cuando escuchó los aplausos de los vecinos, Mussi marcó: “Si hay algo que a mí me enseñó mi viejo y que yo como viejo sigo practicando, es el agradecimiento. El agradecimiento hay que demostrarlo, no alcanza nada más que con aplaudir, hay que ir a votar. Y el 7 de septiembre la compañera preside la lista. Y el compañero que está al lado, Mariano Cascallares, el intendente de Almirante Brown, está también en la lista con la compañera".

Acto seguido fue que se refirió a su decisión de postularse para el Concejo Deliberante. “Y, por supuesto, aquí en Bera estoy yo. De testimonial. No le miento a mi gente", admitió Mussi y justificó: “Voy como candidato para que la gente sepa dónde estamos, en qué estamos y que nos diga sí o no. No sé si estamos de acuerdo en eso [en contar lo de las testimoniales]. No les voy a mentir a aquellos vecinos que me dieron su apoyo durante tantos años".

En el MDF varios jefes comunales optaron por ser candidatos a concejales, pero la mayoría no asumiría, aunque todavía no lo expresaron públicamente como Mussi. Entre ellos están Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fabián Cagliardi (Berisso), Mario Secco (Ensenada) y Andrés Watson (Florencio Varela).

“Gracias, gobernador. Usted representa otra cosa en la Argentina. Usted no va a las fiestas de los de la derecha, sigue manteniendo el concepto filosófico y doctrinario del peronismo en la Argentina. No estamos haciendo política partidaria, estamos abrazando una causa, la del pueblo, la de los que menos tienen. Esa que muchos cuando llegan al poder se olvidan, nosotros no nos olvidamos, tenemos memoria”, dijo Mussi, emocionado -por momentos hasta las lágrimas- por la inauguración de las casas para los vecinos de su municipio.

“Yo nací pobre. Estoy económicamente mejor gracias a un gobierno que en su momento cambió la historia de la Argentina [por el gobierno de Juan Domingo Perón] y que pudo hacer que mi viejo analfabeto tuviera un hijo doctor. ¿Por qué no pueden tener hijos doctores los que están acá? ¿Por qué no tienen derecho a la educación, a la salud, a una vivienda digna?“, enfatizó.

En un nuevo halago, y bien metido en la campaña, el intendente contó que Kicillof es el que dice que “hay una luz” pese a lo “sinuoso” del camino. “Nosotros caminamos al lado de un gobernador que nos está diciendo con su forma de ser que ‘hay una luz’. Vamos atrás. Algunos rezongamos, otros por ahí le decimos cosas y él lo permite y nos deja. Es democrático. A mí me tienen a veces por el rezongón. Pero siempre, tanto él como nosotros, peleando por lo mismo, por la gente, por los que menos tienen”, comentó y concluyó: “Son muchas viviendas, mucha plata invertida, en un momento difícil, en el que allá arriba dicen que no hay plata. Y acá en la Provincia decimos ‘no hay, pero para la gente hay’”.

Magario pidió votar contra Milei

Después del discurso de Mussi llegó el turno de Magario, que ya había dado su primera alocución de campaña el martes en Almirante Brown.

“Axel, nosotros no vinimos a esta historia ni somos candidatos en esta historia y en este momento de la historia argentina porque seamos hombres que buscamos cargos. Lo dijiste muy clarito, Juanjo. Somos hombres y mujeres que lo que queremos es decir ‘acá está un modelo distinto, una forma de gobernar distinta, un formato donde nosotros vamos en favor de la gente’“, comentó la vicegobernadora, que también tendría una candidatura testimonial.

“El 7 de septiembre tenemos que invitar a todos a votar en contra de Milei y para eso hay una boleta que se llama Fuerza Patria”, arengó.