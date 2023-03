El kirchnerismo rechaza el lanzamiento de Scioli y presiona al Presidente por una definición electoral

escuchar

Máximo Kirchner guarda un viejo rencor hacia Daniel Scioli. A sabiendas de que en el imaginario del PJ está instalado que Cristina Kirchner boicoteó la campaña del exmotonauta en 2015, el diputado dice que la historia fue al revés: que fue el exgobernador el que, hace ocho años, quiso armar un gobierno prescindiendo del kirchnerismo.

El líder de La Cámpora lo explicitó hace más de un mes en la reunión del PJ en la sede de Matheu, el cónclave que agudizó las peleas. Ese día, Máximo Kirchner recordó que Scioli “entre las PASO y las generales de 2015 armó un gabinete sin kirchneristas”. Más tarde perdería el ballottage con Mauricio Macri.

Ahora que Scioli comenzó a caminar decidido a buscar su revancha y jugar otra vez en una elección presidencial, La Cámpora inició el operativo de embestida contra el actual embajador en Brasil. Así lo exhibió el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, cuando el lunes fue invitado por Axel Kicillof y Martín Insaurralde a un acto en Lomas de Zamora, al que, a último momento, se sumó Kirchner. “Como ciudadano, como mercedino, desde la gestión de Felipe Solá no veo una gestión tan comprometida con las necesidades de la gente”, dijo “Wado” en un discurso cargado de loas a Kicillof.

La frase, por la omisión, fue un dardo envenenado contra Scioli. Al ex gobernador bonaerense La Cámpora lo ubica en la misma bolsa que a Alberto Fernández, a quien le endilgan haber hablado en off the récord de “terminar con 20 años de kirchnerismo”. El jefe de Estado negó esos dichos, pero el camporismo los dio como válidos. Incluso, en su momento, hasta activó una fuerte réplica mediática desde el Instituto Patria.

“Scioli hoy es un apéndice de Alberto”, soltó un colaborador de La Cámpora. El embajador en Brasil, no obstante, no quiere ser visto como el “plan B” de Fernández. En sus charlas políticas dice que no quiere “competirle al Presidente”, pero lo hace como un gesto de institucionalidad: en la práctica está haciendo movimientos firmes para ir por una candidatura porque cree que, tarde o temprano, el jefe de Estado se bajará de la contienda. El exgobernador estuvo días atrás en el conurbano, y en los próximos días se mostrará en Córdoba. Tiende puentes con todos los actores del oficialismo y se imagina en una PASO contra un candidato del kirchnerismo.

“Estrategia de PASO”

En La Cámpora algunos advertían que, más que buscar que el embajador se baje (como sí quiere hacer La Cámpora con Fernández), De Pedro quiso rivalizar con Scioli. “Se pone a competir con otros que quieren ser, juega a la política”, advirtió un colaborador que sigue de cerca los pasos del ministro. En los últimos días De Pedro se mostró en actos militantes con el traje de dirigente (dio un discurso en el Primer Congreso Nacional de la Corriente Martín Fierro) y ofreció varias entrevistas. El ministro del Interior amplió su dispositivo de colaboradores y busca subir el perfil para precalentar como precandidato presidencial, a la espera de lo que defina Cristina Kirchner. La vicepresidenta activa varias estrategias en simultáneo, lo que genera mucha incertidumbre, incluso en su propia tropa.

🧑🏻‍💻👩🏼‍💻 | Junto a @Kicillofok y @wadodecorrido estuvimos en la Escuela Técnica N°1 del @MunicipioLdeZ para una nueva entrega de Conectar Igualdad Bonaerense. Queremos darle a las y los estudiantes herramientas que aporten a su aprendizaje y a su futuro personal y profesional. 💪🏻 pic.twitter.com/Xi9gyuWYNA — Martín Insaurralde (@minsaurralde) March 21, 2023

Aunque tensa la interna al máximo, el kirchnerismo también salió a ratificar que el Frente de Todos no se va a romper. Todo en medio de versiones que daban cuenta de un potencial quiebre de la coalición gobernante para aislar al Presidente, mediante la reactivación de un viejo sello, Unidad Ciudadana. Fue De Pedro el encargado de desmentir esa posibilidad. “No se va a romper… No se va a romper el frente y estamos trabajando para ampliarlo”, dijo el ministro consultado al respecto en una entrevista en Radio 10.

“Hace un año dije que con Serio Massa y el resto de los miembros del FDT más los gobernadores y los intendentes queríamos tener una mesa política para discutir. Tuvimos una reunión y todavía la estrategia no aparece. Todo indica que vamos a ir a una estrategia de PASO donde cada sector presente su candidato”, agregó De Pedro. Sus dichos comienzan a desinflar la chance de que emerja un candidato de unidad.

Daniel Scioli y Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y crítico de Máximo Kirchner

El kirchnerismo, así, vuelve a presionar a Fernández para que tome definiciones a más de un mes desde la mentada mesa del PJ en la sede de Matheu que, lejos de acercar posiciones, dejó a la interna en carne viva.

Con la política sin capacidad de ordenarse, los pasos que quedan hasta la definición de candidaturas son de tipo formal: antes del cierre de listas debería reunirse el consejo del PJ para convocar, a su vez, al congreso del partido. Según una fuente muy al tanto de esas gestiones, el consejo del peronismo se reuniría después de Semana Santa, mientras que el congreso partidario tendría lugar entre la última semana de abril y la primera semana de mayo. Un importante funcionario al tanto la cuestión burocrática advirtió: “Falta bastante en el calendario, pero muy poco en términos políticos”.

