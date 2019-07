Los "dos miedos" sobre los que alertan los especialistas en campañas electorales

Sin actos disruptivos ni debate de propuestas, los candidatos usan el temor como herramienta para atraer a los indecisos

En una campaña que empezó sin sorpresas, sin actos disruptivos y, sobre todo, sin debate de propuestas, hay un denominador común que revela el metamensaje detrás de los spots, las entrevistas, los memes y las encuestas: el miedo.

Según expertos en campañas electorales, los principales candidatos a la Presidencia otorgaron al temor un espacio predominante de sus estrategias electorales. Mientras Juntos por el Cambio advierte por los riesgos del regreso del kirchnerismo para la economía y la institucionalidad, el Frente de Todos intenta llegar al votante no propio asegurándole que el ajuste del macrismo será cada vez más crudo.

Al mismo tiempo, Consenso Federal trata de hacerse un lugar en la cabecera de la carrera electoral con avisos que aseguran que si Mauricio Macri sigue en el Gobierno o si gana Alberto Fernández los argentinos deberán seguir acostumbrándose a la inseguridad y a no poder prender la estufa.

"Hay una discusión entre dos miedos: el ajuste o el regreso de Cristina Kirchner. A diferencia de 2015, cuando se discutía si había un corrimiento hacia la moderación, hoy el debate está relativizado por el miedo. Es como si se tratara de un plebiscito antimacrista o antikirchnerista", dice a LA NACION el consultor político Carlos Fara.

María Eugenia Vidal dijo que si Axel Kicillof gana la eleccion bonaerense gobernará La Cámpora.

En los últimos días la estrategia quedó evidenciada, por ejemplo, en la entrevista a María Eugenia Vidal en Periodismo Para Todos, cuando la gobernadora bonaerense dijo que si Axel Kicillof gana en la provincia gobernará La Cámpora, o en Mar del Plata, cuando Alberto Fernández dijo que Mauricio Macri "apagó la perilla de la economía" cuando asumió.

La estrategia del miedo queda materializada en la intención del oficialismo de apuntar todos los esfuerzos a hacer una buena elección en las PASO, cuando no se dirimirá ninguna interna presidencial. Por eso, dice Fara, el Gobierno manifiesta que corre de atrás en las encuestas como una manera de advertir al votante que el kirchnerismo tiene chances.

"El Gobierno va a hacer un esfuerzo importante, pedagógico, para que la gente vaya a votar en las PASO. Ese votante se va a empezar a calentar más cerca de la fecha, cuando termine de entender lo que está en juego. El macrismo es el primer interesado en mostrar que los Fernández van primeros", agrega Fara.

Alberto Fernández dijo que cuando Macri asumió "apagó la perilla de la economía".

Según Daniela Aruj, experta en imagen y comunicación política, la discusión central de esta campaña se centra en lo que harán los indecisos y lo que elegirían una tercera vía, hoy encarnizada en Roberto Lavagna. Es por eso que los principales candidatos "basan sus campañas en el miedo", con el objetivo de "asustar a esa columna fina".

En línea con Fara, Aruj coincide en que el voto en contra de un espacio determinado será un componente sustancial y por eso se ven más críticas al otro que propuestas concretas. "Es muy poco lo que se puede ganar por la positiva", explica.

Por su parte, el análisis de Mario Riorda, director de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral, apunta a una "campaña del miedo invertido". Según el académico, "el oficialismo montó por primera vez una campaña del miedo, que es lo que ellos mismos criticaban en 2015, cuando lo hizo el kirchnerismo".

"Tanto en 2015 como hoy, el miedo es planteado por los oficialismos", señala a LA NACION.

El spot de Roberto Lavagna, contra Macri y Cristina

En ese sentido, los mensajes de impacto rápido y fuerte como los que circulan en internet adquirieron una relevancia particular. "Habrá mucha campaña en redes y mucho meme. Es el tipo de comunicación más fuerte. Es fácil de viralizar y de hacer, y está destinada también a un segmento que no se engancha con la política. A ese le hablás con un meme", dice.

Y aquí es donde el foco se ubica sobre las noticias falsas, una herramienta centralizada en la red y de fácil viralización para disfrazar de verdad un dicho o actitud de un candidato para perjudicarlo.

Hasta ahora, según Ana Iparraguirre, directora de Dynamis Consulting, no hubo grandes movimientos en esa dirección. El video de Patricia Bullrich ralentizado para hacerla parecer borracha no entra en esa categoría porque se pudo determinar rápido su falsedad. "Si la fake news está bien hecha uno no se da cuenta hasta que es muy tarde", dice.

La experta en campañas electorales describió a las noticias falsas como una manera de "anclar los preconceptos que la gente ya tiene de una persona o partido" y que su efectividad recae en la "inteligencia" detrás del material difundido. "Hay que ver qué información tienen los equipos de campaña de los preconceptos [del votante] para emitir mensajes individuales", advierte. La tecnología big data, que permite establecer con certeza la segmentación de los mensajes, ya hizo pie en el marketing político.