El nuevo spot de La Libertad Avanza con Milei para las elecciones de octubre
Tras la derrota en la Provincia, el partido libertario presentó a través de videos a los candidatos para cada uno de los distritos del país
Tras la derrota por 13 puntos contra el kirchnerismo en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, y en medio de un reordenamiento político en el Gobierno, el oficialismo nacional se prepara para las elecciones de medio término el 26 de octubre. En ese marco, La Libertad Avanza (LLA) publicó un nuevo spot protagonizado por el presidente Javier Milei.
La cuenta de X del oficialismo subió 24 videos correspondientes a cada una de las provincias argentinas y a la ciudad de Buenos Aires con las cabezas de las listas. El 26 de octubre la administración libertaria jugará un importante desafío en el que los votantes podrían aprobar o desaprobar su gestión.
“Cuando asumí les dije que si queríamos cambiar el país de forma definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz. Ustedes me respondieron con esfuerzo y paciencia, entendiendo que el cambio real no se da de un día para el otro”, dice el Presidente en el video, con una música de fondo e imágenes de los militantes libertarios.
En el caso del spot para el distrito porteño, la ministra de Seguridad y candidata a senadora advierte: “Vamos en la dirección correcta, pero el kirchnerismo está dispuesto a reventar todo para volver al poder, aunque traiga inflación, caos y miseria. Necesitamos sumar más fuerzas para esta batalla”.
Así, en cada uno de los videos se presentan a los candidatos. En casi todos, las cabezas de las listas dicen: “En octubre tenemos que elegir, o cambiamos en forma definitiva, o volvemos para atrás y tiremos todo nuestro esfuerzo a la basura”. Tras ello, Milei cierra: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.
El Gobierno procesa por estos días una contundente derrota electoral por una diferencia de 13 puntos en la provincia de Buenos Aires ante Fuerza Patria. En este marco, La Libertad Avanza admitió “errores políticos” en la campaña y prometió reforzar y avanzar en el plan económico.
Quiénes encabezan las listas
Ciudad de Buenos Aires:
- Diputados: Alejandro Fargosi
- Senadores: Patricia Bullrich
Provincia de Buenos Aires (sólo Diputados): José Luis Espert
Catamarca (sólo Diputados): Adrián Brizuela
Chaco:
- Diputados: Mercedes del Rosario Goitía
- Senadores: Juan Cruz Godoy
Chubut (sólo Diputados): Maira Frías
Córdoba (sólo Diputados): Gonzalo Roca
Corrientes (sólo Diputados): Virginia Gallardo
Entre Ríos:
- Diputados: Andrés Laumann
- Senadores: Joaquín Benegas Lynch
Formosa (sólo Diputados): Atilio Basualdo
Jujuy (sólo Diputados): Alfredo Gonzáles
La Pampa (sólo Diputados): Adrián Ravier
La Rioja (sólo Diputados): Gino Visconti
Mendoza (sólo Diputados): Luis Petri
Misiones (sólo Diputados): Diego Gabriel Hartfield
Neuquén:
- Diputados: Gastón Riesco
- Senadores: Nadia Márquez
Río Negro:
- Diputados: Aníbal Tortoriello
- Senadores: Lorena Villaverde
Salta:
- Diputados: Gabriela Flores
- Senadores: Emilia Orozco
San Juan (sólo Diputados): Abel Chiconi
San Luis (sólo Diputados): Mónica Becerra
Santa Cruz (sólo Diputados): Jairo Guzmán
Santa Fe (sólo Diputados): Agustín Pellegrini
Santiago del Estero:
- Diputados: Laura Godoy
- Senadores: Tomás Figueroa
- Gobernadores: Ítalo Cioccolani y Marie Laurence Onaney Gau
Tierra del Fuego:
- Diputados: Miguel Rodríguez
- Senadores: Agustín Coto
Tucumán (sólo Diputados): Federico Pelli
