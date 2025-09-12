El nuevo spot de La Libertad Avanza con Milei para las elecciones de octubre

Tras la derrota por 13 puntos contra el kirchnerismo en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, y en medio de un reordenamiento político en el Gobierno, el oficialismo nacional se prepara para las elecciones de medio término el 26 de octubre. En ese marco, La Libertad Avanza (LLA) publicó un nuevo spot protagonizado por el presidente Javier Milei.

La cuenta de X del oficialismo subió 24 videos correspondientes a cada una de las provincias argentinas y a la ciudad de Buenos Aires con las cabezas de las listas. El 26 de octubre la administración libertaria jugará un importante desafío en el que los votantes podrían aprobar o desaprobar su gestión.

“Cuando asumí les dije que si queríamos cambiar el país de forma definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz. Ustedes me respondieron con esfuerzo y paciencia, entendiendo que el cambio real no se da de un día para el otro”, dice el Presidente en el video, con una música de fondo e imágenes de los militantes libertarios.

En el caso del spot para el distrito porteño, la ministra de Seguridad y candidata a senadora advierte: “Vamos en la dirección correcta, pero el kirchnerismo está dispuesto a reventar todo para volver al poder, aunque traiga inflación, caos y miseria. Necesitamos sumar más fuerzas para esta batalla”.

EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE. @LLA_CABA @PatoBullrich pic.twitter.com/drdCDQZnAc — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) September 12, 2025

Así, en cada uno de los videos se presentan a los candidatos. En casi todos, las cabezas de las listas dicen: “En octubre tenemos que elegir, o cambiamos en forma definitiva, o volvemos para atrás y tiremos todo nuestro esfuerzo a la basura”. Tras ello, Milei cierra: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

El Gobierno procesa por estos días una contundente derrota electoral por una diferencia de 13 puntos en la provincia de Buenos Aires ante Fuerza Patria. En este marco, La Libertad Avanza admitió “errores políticos” en la campaña y prometió reforzar y avanzar en el plan económico.

Quiénes encabezan las listas

Ciudad de Buenos Aires:

Diputados: Alejandro Fargosi

Senadores: Patricia Bullrich

Provincia de Buenos Aires (sólo Diputados): José Luis Espert

Catamarca (sólo Diputados): Adrián Brizuela

Chaco:

Diputados: Mercedes del Rosario Goitía

Senadores: Juan Cruz Godoy

Chubut (sólo Diputados): Maira Frías

Córdoba (sólo Diputados): Gonzalo Roca

Corrientes (sólo Diputados): Virginia Gallardo

Entre Ríos:

Diputados: Andrés Laumann

Senadores: Joaquín Benegas Lynch

Formosa (sólo Diputados): Atilio Basualdo

Jujuy (sólo Diputados): Alfredo Gonzáles

La Pampa (sólo Diputados): Adrián Ravier

La Rioja (sólo Diputados): Gino Visconti

Mendoza (sólo Diputados): Luis Petri

Misiones (sólo Diputados): Diego Gabriel Hartfield

Neuquén:

Diputados: Gastón Riesco

Senadores: Nadia Márquez

Río Negro:

Diputados: Aníbal Tortoriello

Senadores: Lorena Villaverde

Salta:

Diputados: Gabriela Flores

Senadores: Emilia Orozco

San Juan (sólo Diputados): Abel Chiconi

San Luis (sólo Diputados): Mónica Becerra

Santa Cruz (sólo Diputados): Jairo Guzmán

Santa Fe (sólo Diputados): Agustín Pellegrini

Santiago del Estero:

Diputados: Laura Godoy

Laura Godoy Senadores: Tomás Figueroa

Gobernadores: Ítalo Cioccolani y Marie Laurence Onaney Gau

Tierra del Fuego:

Diputados: Miguel Rodríguez

Miguel Rodríguez Senadores: Agustín Coto

Tucumán (sólo Diputados): Federico Pelli