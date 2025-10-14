El piropo de Donald Trump a una periodista argentina en la conferencia con Javier Milei

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, piropeó a la periodista argentina Nieves Zuberbühler. Este martes, durante su reunión bilateral con Javier Milei en la Casa Blanca la cronista lo felicitó por el acuerdo de paz en Medio Oriente y fue interrumpida por Trump. “¿Sos argentina?“, le preguntó.

Cuando la cronista contestó que sí, el presidente norteamericano elogió al país con un particular guiño a la periodista: “Me encanta la Argentina...”. Su respuesta generó la risa de los presentes. “Me gustan más que ABC Fake News”, sumó, en referencia a la cadena ABC, que criticó por dar “noticias falsas”.

Más tarde, un periodista de dicho medio intentó hacerle una pregunta a Trump, pero el mandatario lo interrumpió y apuntó otra vez contra ellos. “Sos de ABC Fake News. No acepto preguntas de ABC Fake News después de lo que le hizo Stephanopoulos al vicepresidente de los Estados Unidos”, criticó.

El piropo de Trump a una periodista argentina

Sus palabras hacen referencia a la charla de JD Vance con el presentador del medio George Stephanopoulos el domingo por la mañana. El periodista interrumpió abruptamente la entrevista y pasó a una pausa después de discutir con el vicepresidente sobre las acusaciones de presuntos sobornos contra el “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan.

La reunión entre Trump y Milei ocurrió luego del anuncio de ayuda financiera de Estados Unidos a la Argentina. Sin embargo, durante el encuentro, el norteamericano condicionó el apoyo al país al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

El chiste que hizo reír a Milei

Durante el encuentro, Trump hizo una broma que hizo reír a su par argentino Javier Milei. El mandatario norteamericano recordó su visita a la Asamblea General de las Naciones Unidas y cómo el telepromter falló durante su discurso.

Fue mientras hablaba de varios países de Sudamérica que se encuentran negociando con Estados Unidos que recordó su encuentro con el presidente de Brasil, Lula da Silva, en la previa de su discurso.

Trump y Milei en la Casa Blanca Alex Brandon - AP

“Tuve una buena conversación con el presidente en la ONU antes de ir a hablar y ahí me enteré que no tenía discurso, porque nos sacaron el teleprónter. Pero no me silenció. Hablé sin él y fue un buen discurso. Pensá en eso: vas a la ONU a hablar frente a 158 líderes y el mundo y ves que el telepromter está muerto. Lo mataron. No dejaron que el hombre que lo operaba ingresara”, señaló.

El momento que Trump calló a una periodista

A comienzos de la conferencia, cuando se habilitó a la prensa a realizar preguntas, un par de cronistas se interrumpieron entre sí en la pelea por hacer la primera consulta de la tarde.

“¿Por qué no hablamos primero de la Argentina?“, dijo Trump. Ante ello, los cronistas continuaron en su intento de hacer la primera pregunta. Fue entonces que prevaleció la voz de una mujer.

El momento que Trump calló a una periodista que le preguntó por China Captura

“¿Estás preocupado por la influencia de China en la Argentina?“, consultó. Sin embargo, no obtuvo la respuesta deseada. Trump la miró y puso su dedo en sus labios, pidiendo que dejara de hablar. ”Perdón", susurró la periodista.

Segundos después, el mandatario señaló al otro cronista y le pidió que realizara su pregunta.

La carta de la familia de los rehenes argentinos liberados

Además, Milei le regaló una carta a Trump, escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados, en agradecimiento por su trabajo para conseguir la paz en Medio Oriente. “Es fantástica, muchas gracias”, le contestó el mandatario norteamericano.

Aunque no detallaron qué decía el escrito, el canciller Gerardo Werthein presente en la reunión aclaró que debieron rehacerla tras el acuerdo de paz en la guerra entre Israel y los palestinos. La carta se encontraba cuidadosamente puesta en un marco dorado y con una gran cantidad de detalles.

La carta que Milei le entregó a Trump Alex Brandon - AP

Unos minutos más tarde, la Oficina del Presidente compartió la carta entregada a Trump. “Le escribimos hoy con el corazón desbordando de alegría. Después de 738 días de oscuridad y sufrimiento, nuestros seres queridos hoy están en casa. Después de tanto dolor e incertidumbre, este día se siente como un milagro. Finalmente podemos volver a respirar. Usted nos devolvió la luz que creíamos perdida. Reunió a nuestra familia y restauró nuestra esperanza”, escribieron los familiares de Eitan Horn y David y Ariel Cunio.

Remarcaron que el liderazgo de Trump los marcó “a través de océanos y fronteras” y que les recordó “que la humanidad y el coraje no conocen distancias”.

El Presidente Javier Milei le entregó al Presidente Donald Trump una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados, en agradecimiento por su trabajo para conseguir la paz en Medio Oriente. pic.twitter.com/HgFOGTweQF — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 14, 2025

“Lo que ha hecho nunca será olvidado. Supo actuar con fortaleza, fe y amor cuando el mundo casi había perdido la esperanza. Se puso del lado de la vida y de la verdad. Mostró cómo luce el verdadero liderazgo, guiado por valores, convicción y compasión. Gracias a usted, nuestros hogares vuelven a estar llenos de felicidad”, continuaron.

También le agradecieron a Milei por “su apoyo y por acompañar a las familias”.