El PJ salió a apoyar a Ricardo Quintela tras la denuncia de un fiscal por sus polémicos dichos sobre Milei

El Partido Justicialista nacional, que preside Cristina Kirchner, emitió un comunicado de apoyo al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien fue denunciado por el fiscal federal Carlos Stornelli tras declarar que el presidente Javier Milei no debe concluir su mandato en término. Además de solidarizarse con el mandatario provincial, el partido cuestionó al funcionario judicial por tener “una larga trayectoria en causas armadas, extorsiones y persecución a los peronistas”.

Bajo el título “Solidaridad con el gobernador Quintela”, el PJ señaló en su comunicado que “repudia la denuncia impulsada por el fiscal Carlos Stornelli contra el gobernador de La Rioja, el compañero Ricardo Quintela”.

“La denuncia no tiene ningún sustento: se origina en una opinión del gobernador realizada en un medio de comunicación y es llevada adelante por un fiscal con una larga trayectoria en causas armadas, extorsiones y persecución a los peronistas”, se subrayó en el texto del partido conducido por Cristina Kirchner. Entre otros expedientes, Stornelli intervino en el de los Cuadernos de las Coimas, que está en proceso de juicio oral con la expresidenta entre los acusados.

COMUNICADO DEL PARTIDO JUSTICIALISTA



SOLIDARIDAD CON EL GOBERNADOR QUINTELA



El Partido Justicialista repudia la denuncia impulsada por el fiscal Carlos Stornelli contra el gobernador de La Rioja, el compañero Ricardo Quintela.



La denuncia no tiene ningún sustento: se origina… — Partido Justicialista (@p_justicialista) February 26, 2026

“Se trata de un nuevo episodio de persecución política y de la utilización del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento contra dirigentes de la oposición al gobierno de Milei. Nuestra solidaridad con el gobernador Ricardo Quintela”, se concluyó en el documento del peronismo, que se difundió por redes sociales.

Quintela -quien, en 2024, intentó postularse dentro del PJ para disputar una interna con Cristina, pero no lo logró porque su lista fue rechazada por la junta electoral partidaria y por la jueza federal María Servini- había dicho el martes a Radio 10 que “el peronismo es una fuerza política que dejó jirones en el camino, pero este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027″. “Si llegamos, [será] con un país totalmente destruido, entregado”, remarcó.

En las mismas declaraciones radiales, el gobernador riojano advirtió que el gobierno de Milei podría entregar la Patagonia a manos extranjeras. “Guarda desde La Pampa para abajo, guarda con la Patagonia. No vaya a ser cosa que después nos enteremos que se quedaron con las Malvinas y también con la Antártida y la Patagonia, son unos vivillos”, advirtió.

Quintela, con Kicillof, con el que muestra buena sintonía política Diego Nasello

Tras la repercusión de los dichos de Quintela, el fiscal Stornelli lo denunció porque esas declaraciones podrían constituir los delitos instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y amenaza de sedición. Argumentó que las declaraciones del mandatario provincial tienen “mayor trascendencia y gravedad institucional por tratarse de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades, concretamente, como gobernador”.

Además de Stornelli, también denunció a Quintela el referente de La Libertad Avanza (LLA) de La Rioja, el exconcejal Javier Ruiz, que planteó que el gobernador incurrió en una instigación pública a la alteración del orden constitucional.

A título personal, Quintela recibió apoyo de dirigentes del peronismo como el jefe del bloque justicialista en la Cámara de Diputados, Germán Martínez (Santa Fe). “La denuncia de Stornelli contra Quintela es un bochorno. Otra afrenta contra el federalismo. Y otro intento más de judicialización de la política. Atentos gobernadores de todos los signos políticos: los quieren amordazar. Algo más: no creo que Stornelli actúe solo”, planteó el diputado en su cuenta de la red social X.

Quintela, con Alberto Rodríguez Saá y Victoria Tolosa Paz, en la presentación del libro "Conocer a Perón", en 2024 Nicolás Suárez - LA NACION

Las declaraciones que Quintela formuló el martes sobre un posible final anticipado del mandato de Milei no fueron las primeras suyas en ese sentido. En julio de 2024, en la presentación del libro Conocer a Perón. Destierro y regreso, de Juan Manuel Abal Medina (padre), en el Centro Cultural Torquato Tasso, había pedido que el Presidente cambie su rumbo o se aparte de la Presidencia. “Le pedimos que modifique sus políticas. Caso contrario, córrase, porque el pueblo, si lo tiene que correr, va a ser de una manera que no va a gustar”, dijo en esa oportunidad.