El posteo de Milei tras la conferencia de Adorni en plena polémica por su patrimonio

El presidente Javier Milei habló minutos después de la conferencia de prensa en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió por primera vez a las polémicas por sus viajes y las propiedades declaradas en su patrimonio. “La ignorancia es atrevida...”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

“Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, es alimentado por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...“, deslizó.

El posteo de Milei. X

La conferencia de Adorni

Sin dar nombres ni apuntar directamente a terceros, el Presidente se alineó con el discurso que mantuvo Adorni en la conferencia de este miércoles por la mañana. Con ella, el Gobierno buscó retomar el control de la agenda pública luego de semanas adversas. “Es una conferencia habitual”, dijeron desde Casa Rosada, pese a que la última había sido el viernes 6 de febrero, junto al canciller Pablo Quirno.

El también portavoz aseguró, además, que no iba a dar explicaciones porque hay una investigación judicial en curso. “Hay una investigación judicial en curso. No pude responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso. Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas”, se excusó.

El jefe de Gabinete —cuya continuidad en el cargo se puso en duda durante los últimos días, una versión que él mismo se encargó de desmentir— quedó en el centro de la polémica desde que se conoció que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, integró la comitiva presidencial que viajó a Nueva York el marco de la Argentina Week, que adquirió una casa en un country que no forma parte de su declaración jurada y que durante los feriados de carnaval viajó junto con su familia en un avión privado a Punta del Este.

A su vez, la semana pasada, LA NACION había revelado que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024 una casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, operación que fue denunciada por la diputada Marcela Pagano, exlibertaria, quien pidió investigar a Adorni por enriquecimiento ilícito. Las sucesivas revelaciones dejaron a Adorni en el centro de la escena pública y bajo la lupa judicial, en dos expedientes que están en manos de los jueces Ariel Lijo y María Servini.

“Mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado, no tengo nada que esconder”, dijo en la conferencia que comenzó apenas pasadas las 11. Luego precisó que su salario está congelado desde hace dos años y que vive en el barrio porteño de Caballito: “El resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York

Y luego apuntó hacia la oposición: “Con respecto a la casa de Martínez es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno. Lo del viaje a Punta del Este ya lo aclaré y es un tema estrictamente familiar. Es un tema que está en la Justicia y no quiero interferir. Con mi dinero hago lo que quiero; me lo gané legítimamente".

Ante la consulta sobre el pago por los traslados en avión privado para ir a Punta del Este, Adorni evitó dar precisiones: “La dádiva está si hubiera sido un regalo. El viaje lo pagué. Es un tema de investigación judicial. Me inventaron una mansión en Martínez de un millón de dólares. Incluso que había gastado 250.000 dólares con mi tarjeta de crédito. No es cierto. Nosotros hablamos con resultados”.

Adorni adelantó también que el viernes, en tanto, tiene planificada una actividad en la que se mostrará junto al presidente Milei y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Será un nuevo respaldo público de la administración libertaria para poner fin a las versiones sobre su posible salida del cargo.