Las alarmas por el avance del coronavirus volvieron a encenderse. La situación sanitaria en algunas provincias "está cerca del colapso", advirtieron fuentes oficiales. Este es el escenario que llevó al presidente Alberto Fernández a repetir la advertencia de que no dudará en accionar "el botón rojo" para regresar a un aislamiento más restrictivo si se complica la situación.

"Estamos en naranja", describieron fuentes de la Casa Rosada. La preocupación se extiende por los brotes de coronavirus en Mendoza, Santa Fe, Río Negro, La Rioja, Tucumán, Córdoba y, como siempre, sobre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La medida siempre es la misma, la ocupación de las camas de terapia intensiva, que a nivel país se encuentra en el 61,1 por ciento -el área metropolitana llegó al 68,8%-, pero que ya son varios los distritos que muestran una aceleración de la curva lo que pone a algunas provincias al borde la saturación. "Está todo en aumento", sostuvo un hombre de confianza del Presidente.

No voy a permitir que la situación sanitaria llegue al punto de colapso Alberto Fernández

Si bien el Presidente insistió con que en el país ya "no hay cuarentena", al mismo tiempo aseguró que no descarta la posibilidad de regresar a una fase más restrictiva. Eso sí, no será una decisión que abarque a todo el país, como sucedió en marzo. "El problema ha trascendido al AMBA", resumió Alberto Fernández. Es por eso que será como hasta ahora, focalizado.

"Claro que sí [por la decisión de regresar a fase 1], porque yo no voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda. Es un esfuerzo que hicimos todos, no solo yo. Para mí, lo más importante es que la gente pueda ser atendida en un hospital si se enferma. No voy a permitir que la situación sanitaria llegue al punto de colapso", dijo el jefe del Estado, que evalúa con los gobernadores qué medidas tomar en cada caso.

El Presidente anunció ayer que viajará a la provincia de Mendoza, que ayer tuvo 413 nuevos contagios: "Voy a viajar para ver cómo ayudarlos a pasar este momento. El gobernador [Rodolfo Suarez], que había flexibilizado, ya tomó medidas restrictivas. Hay que entender que estamos en una pandemia, que no la eligió nadie y que nos tocó. La única forma que conocemos para combatirla es aislarnos".

En las últimas horas el gobierno de Mendoza sumó algunas restricciones, pero si no logran frenar la curva de contagios, según anticipó la ministra de Salud mendocina, Ana María Nadal, podrían regresar al aislamiento estricto.

Fernández quedó "impactado" por el relato del estado de situación que le hicieron ayer un grupo de terapistas y trabajadores de la salud, luego de la carta abierta difundida por la Sociedad Argentina en Terapia Intensiva (SATI), en la que detallaron que se encontraban "al límite".

Sin cuarentena

En una entrevista con TN, el mandatario insistió con que en el país ya no rige una cuarentena por más de que haya gente que todavía no sale a la calle. "No llevamos 160 días de cuarentena. No hay cuarentena", se quejó el Presidente. Y argumentó: "La cuarentena supone el encierro total de una comunidad y eso no existe, aunque hay gente que se cuida y cumple responsablemente, sino sería peor".

El ministro de Salud, Ginés González García, también se refirió a la delicada situación que atraviesa el sistema de salud por el brote de coronavirus, que ayer volvió a superar los 10.000 casos diarios.

"En algunos lugares estamos cerca de llegar a momentos críticos. El sistema se ha expandido, lo hemos hecho muy bien, sobre todo considerando la situación crítica de la que veníamos, pero hay un punto donde no se puede expandir más, sobre todo por el recurso humano, que es muy calificado y que cuesta muchos años formarlo", detalló en una entrevista con LA NACION.

En el último reporte que hizo público el Ministerio de Salud, ayer, la provincia de Buenos Aires tuvo 6235 nuevos casos, la Ciudad de Buenos Aires 1346, Santa Fe 747, Córdoba 480, Tucumán 324, Jujuy 318, Entre Ríos 188, Río Negro 173 y Santa Cruz 107.