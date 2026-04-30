Las imágenes difundidas por la Oficina del Presidente registran distintos momentos de la visita de Javier Milei el jueves al portaaviones nuclear estadounidense USS Nimitz, en el marco de los ejercicios militares conjuntos que la Argentina y Estados Unidos desarrollan en el Atlántico Sur.

El video, musicalizado con Thunderstruck de AC/DC, muestra el arribo del mandatario a la cubierta del buque tras descender de una aeronave Grumman C-2 Greyhound, utilizada para transporte de personal en este tipo de unidades. Luego de aterrizar, Milei posa para una fotografía con los pulgares en alto y observa maniobras militares, entre ellas el despegue de aviones de combate desde la pista del portaaviones.

El video de Javier Milei a bordo del portaaviones nuclear USS Nimitz: demostración aérea al ritmo de AC/DC

A lo largo de la secuencia se lo ve acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y autoridades militares argentinas, como el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay. También estuvo presente el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.

La comitiva recorre la cubierta de vuelo, saluda a integrantes de la tripulación y participa de actividades protocolares junto a mandos estadounidenses, entre ellos el contraalmirante Mark A. Schafer y el comandante del buque, capitán Joseph J. Furco.

Milei participo de ejercicios navales combinados a bordo del portaaviones USS Nimitz de los Estados Unidos Presidencia

Durante la visita, las autoridades asistieron a una demostración aérea que incluyó operaciones con cazas F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, como parte del ejercicio Passex 2026. Estas maniobras forman parte de la etapa final del despliegue internacional Southern Seas 2026, una campaña de adiestramiento que el grupo de combate del USS Nimitz realiza en su tránsito por el continente americano .

El operativo también contó con la participación de unidades navales argentinas —como el destructor ARA La Argentina y la corbeta ARA Rosales— que se integraron a una fuerza de tarea combinada junto al portaaviones y al destructor estadounidense USS Gridley.

El Presidente de la Nación, Javier Milei, a bordo del portaaviones USS “Nimitz”, en el marco del ejercicio Passex 2026 @MinDefensa_Ar

En ese marco, se desarrollan ejercicios de comunicaciones, defensa aérea, navegación táctica y operaciones aéreas conjuntas, con el objetivo de fortalecer la interoperabilidad entre ambas fuerzas .

La visita presidencial se inscribe en un proceso más amplio de cooperación militar entre ambos países, que también contempla la operación Daga Atlántica —con entrenamiento de fuerzas especiales en distintas bases argentinas— y la autorización por decreto del ingreso de personal y medios militares estadounidenses al país.

Milei participo de ejercicios navales combinados a bordo del portaaviones USS Nimitz de los Estados Unidos Presidencia

Según el Gobierno, este tipo de ejercicios busca potenciar las capacidades de las Fuerzas Armadas argentinas a partir del intercambio operativo con sus pares norteamericanos .

El registro audiovisual concluye con la salida de la comitiva presidencial del portaaviones, nuevamente por vía aérea, tras completar la recorrida y las actividades previstas durante la jornada.