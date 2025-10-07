El video de Milei cantando “Hava Nagila” con Lilia Lemoine en el escenario

El presidente Javier Milei protagonizó este lunes por la noche una presentación musical en el estadio Movistar Arena durante un acto para lanzar su nuevo libro. El evento, que combinó un concierto de rock con un mitin político, incluyó un repertorio variado que terminó con la interpretación de la canción tradicional judía Hava Nagila. La performance se desarrolló en un marco de urgencias económicas para el Gobierno y reacomodamientos en las listas electorales de La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires.

Cómo fue el momento en que Milei cantó Hava Nagila

El segmento musical dedicado a la cultura judía ocurrió tras un homenaje a las víctimas del 7 de octubre y a las de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA. En ese contexto, el Presidente entonó el inicio de la canción tradicional Hava Nagila. Milei remarcó que “Israel es el bastión de Occidente”. También advirtió: “No vamos a permitir esa xenofobia que está tratando de instalar la izquierda”.

El evento fue el marco para la presentación del nuevo libro del jefe de Estado, La construcción del milagro LUIS ROBAYO - AFP

La diputada Lilia Lemoine participó del evento como una de las coristas de la “banda presidencial”, que acompañó a Milei en otras partes del show. Junto a ella, la formación musical incluyó al biógrafo del mandatario, Marcelo Duclós, en el bajo y al diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch en la batería.

Qué otros temas interpretó el Presidente

El show comenzó a las 20:32 con el sonido de un cuerno de carnero. Milei subió al escenario diez minutos después, vestido con un camperon de cuero negro, y abrió su presentación con el tema “Panic Show”. Luego, junto a su banda, realizó versiones de otros artistas. Interpretó “Demoliendo hoteles”, de Charly García, y más tarde tarareó “Tu vicio”, del mismo músico, con una letra adaptada: “Soy liberal, soy de todos el más liberal, no me pueden pisar porque soy capitalista”.

El mandatario abrió el show con el tema “Panic Show” vestido con un camperón de cuero negro pRESIDENCIA

El repertorio del mandatario también incluyó canciones de los Ratones Paranoicos, La Mississippi, Gilda y Sandro. El cierre del espectáculo musical fue con el clásico “Libre” de Nino Bravo. Mientras sonaba la canción, las pantallas del estadio proyectaron imágenes de la caída del muro de Berlín, del activista asesinado Charlie Kirk y del fallecido fiscal Alberto Nisman.

El contexto político del show musical

El evento se utilizó para relanzar la campaña de La Libertad Avanza tras la forzada renuncia de José Luis Espert como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires. Milei le dio un fuerte abrazo sobre el escenario a Diego Santilli, el diputado del Pro que reemplazará a Espert en la boleta. El acto ocurrió mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, negocia en Washington un salvataje financiero con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El acto se realizó mientras el ministro Luis Caputo negocia un salvataje financiero en Washington pRESIDENCIA

Tras el show, ya vestido de traje, Milei dio un discurso. “Pudieron ganar un round, pero no la batalla”, advirtió en alusión a Fuerza Patria. El Presidente pidió a sus seguidores: “No aflojen, estamos en mitad del camino”. Además, prometió la llegada de reformas estructurales, como la impositiva y la laboral, después del 10 de diciembre y ratificó que la inflación finalizará a mitad de 2026. A las 22:39 concluyó el acto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.