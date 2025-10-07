El presidente Javier Milei realizó la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena, con la particularidad de que después de la exposición sobre el material, encabezó un show musical junto a personas de su confianza que estuvieron junto a él en el escenario.

El evento se llevó adelante tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer diputado nacional por LLA (La Libertad Avanza) después de varias revelaciones sobre su vínculo con el empresario acusado de narcotráfico Fred Machado. Aunque resta confirmar quién encabezará la lista de los libertarios en territorio bonaerense y si la boleta única de papel quedará tal como fue impresa o si se realizarán modificaciones con el nuevo listado de candidatos, el oficialismo anticipó que pretende que Diego Santilli encabece la lista bonaerense.

Quiénes estaban con Milei en el escenario durante la presentación de su nuevo libro

En la primera parte que el mandatario compartió con el público, estuvo el vocero presidencial Manuel Adorni, con el que conversó sobre el libro La construcción del milagro. Ambos sentados expusieron en tono tranquilo en los primeros minutos, pero luego el clima viró hacia un espectáculo musical en el que el Presidente se mostró sumamente eufórico con los primeros acordes que tenía preparado el grupo que lo acompañó, y que se autodenomina “La banda presidencial”.

Milei cantó "Demoliendo hoteles"

En ese momento, Milei, con micrófono en mano, fue presentando de manera individual a los músicos y dirigentes políticos que lo acompañaban en el escenario.

Los integrantes de la banda presidencial son:

Joaquín Benegas Lynch , candidato a senador por Entre Ríos, (guitarra rítmica).

, candidato a senador por Entre Ríos, (guitarra rítmica). Alberto “Bertie” Benegas Lynch , diputado nacional de LLA y futuro presidente de la comisión de Presupuesto, en reemplazo de Espert, (batería).

, diputado nacional de LLA y futuro presidente de la comisión de Presupuesto, en reemplazo de Espert, (batería). Marcelo Duclós , biógrafo presidencial, (bajo).

, biógrafo presidencial, (bajo). Hernán Scarfó , músico y actor (primera guitarra).

, músico y actor (primera guitarra). Lilia Lemoine , diputada nacional (coros).

, diputada nacional (coros). Ana Tamagno, esposa de Duclós y candidata a diputada por LLA en provincia de Buenos Aires (coros).

En el escenario la banda interpretó: “Demoliendo Hoteles”, “Panic Show”, “No me arrepiento de este amor”, “Dame Fuego” y “Blues del equipaje”, entre otros éxitos nacionales.

“Quiero darle las gracias al triángulo de hierro, a Karina Milei y a Santiago Caputo. También a los partidos de LLA y de las alianzas presentes. A los jóvenes de todo el país, a la agrupación de La Púrpura y a las Fuerzas del Cielo”, sostuvo Milei.

Javier Milei en el escenario del Movistar Arena LUIS ROBAYO - AFP

En las primeras filas del público se situaron varios funcionarios y ministros, como Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación), Lisandro Catalán (Interior), Luis Petri (Defensa) y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros.

Además, estuvo presente el diputado Diego Santilli, que reemplazará a José Luis Espert en la boleta bonaerense de LLA en la provincia de Buenos Aires.

El Presidente cantó "No me arrepiento de este amor"

Luego del show musical, Milei volvió a su atuendo de traje y corbata y se dirigió al público: “No aflojen, estamos en mitad del camino, hay que pasar al otro lado del río”, pidió Milei y anticipó: “Se vienen reformas estructurales después del 10 de diciembre”, y dio como ejemplos las reformas impositiva y laboral. Prometió, además, que la inflación se termina a mitad de 2026 y reiteró: “Vamos en la dirección correcta”.

Milei ensayó con "La banda presidencial" antes de la presentación de su libro