Elecciones 2023: Jorge Macri reveló a quiénes sacará primero de los piquetes si es elegido jefe de gobierno porteño

El precandidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, habló este miércoles sobre los piquetes que reiteradamente se llevan a cabo en el distrito y prometió ser “muy firme” con relación a este tipo de protestas. En esa línea, cuestionó a quienes llevan a sus hijos a las manifestaciones e indicó las consecuencias que tendrían en un eventual mandato suyo. También respondió las críticas de su competidor por la gobernación de la capital, el radical Martín Lousteau, quien acusó al exintendente de Vicente López de negarse a participar de un debate público.

Consultado en Radio Mitre acerca de los piquetes, el primo del expresidente Mauricio Macri afirmó: “Hay que terminarlos y primero que todo sacar a los niños de la marcha. Con ellos en la marcha, se están violentando los derechos del niño, que tiene que estar en la casa o en la escuela jugando y no estar piquetando. Entonces, hay que tratar a los adultos como adultos responsables”.

A continuación, profundizó respecto de las consecuencias que deberían tener quienes incurren en el mencionado accionar: “Una madre o un padre que lleva a un chico a una marcha tiene que perder el plan y, eventualmente, analizar si hay una figura penal y ser procesado. Sin duda, como primera condición no puede cobrar el plan, porque este exige escolaridad. Si sos papá o mamá de un niño tenés la responsabilidad de cuidarlo y tenés en claro que se te da un plan o una ayuda desde el Estado que supone que el chico no esté en la marcha. Y si no tenés con quién dejarlo, no vas”.

Por otra parte y en el marco del anuncio de un nuevo paro de subtes para este miércoles, señaló qué hará con los metrodelegados de ser elegido jefe de Gobierno: “Discutir, llevarlos a la Justicia y todo lo que haga falta. Esta es una discusión que viene hace tiempo. Una señora decía: ‘¿Si se termina el asbesto se terminan los paros?’. Yo estos seguro de que no, de que si se termina el asbesto no se terminan los paros. Va a aparecer una excusa nueva”.

De acuerdo con Macri, en un nuevo gobierno “hay que ser muchos más firmes y entender que hay algo que se está agotando en la Argentina, que es esta prepotencia del derecho de algunos pocos sobre el derecho de la mayoría: la minoría quejosa que le impone la agenda y la libertad de circular y de vivir a una mayoría silenciosa que no tiene tiempo de andar quejándose porque labura y mucho”. “Es lo mismo que pasa con los piquetes, con los cortes de calle. Esta lógica se tiene que acabar y yo voy a tener una postura muy firme en ese sentido”, expresó.

La respuesta a Lousteau

En otro tramo de la nota, al precandidato a jefe de Gobierno porteño le consultaron respecto de los dichos que su competidor, el radical Martín Lousteau, vertió sobre su persona ayer en la misma emisora, donde sostuvo: “Me gustaría que haya un debate. Ahora, Jorge Macri pone como excusa para no debatir que el debate está supeditado a lo que se decida a nivel nacional”.

En respuesta a las declaraciones de Lousteau, que ya lo había chicaneado días atrás al afirmar que Macri “gobernó un municipio del tamaño de Belgrano”, el exmandatario de Vicente López manifestó: “Nosotros estamos debatiendo todo el tiempo. Esto es un debate. Él tiene sus ideas y yo las mías. Yo hoy festejo la compra de armas de baja letalidad a la Ciudad, que es algo en lo que vengo peleando desde hace tiempo. Él no es tan enfático con eso”.

Luego, explicó: “Desde el punto de vista de JxC y de Pro estamos discutiendo si el modelo de debate entre nosotros -no con otras fuerzas- es la mejor manera o no de garantizar la unidad el 14 a la mañana. Así que soy parte de una fuerza política y estamos evaluando eso en Pro y los debates son mecanismos permanentes… Otra propuesta mía es la del viaducto del Tren Sarmiento (...) Yo estoy concentrado en eso. Él cree que es más importante otras cosas. Bueno, cada uno evaluará”.

Por último, dijo acerca de los cuestionamientos recibidos en torno a la legalidad de su candidatura en la Ciudad por motivos de residencia y domicilio: “Yo estoy tranquilo desde siempre. Se cumple la Constitución, que es clara y explícita: requiere 5 años anteriores de residencia en la ciudad para ser candidato a jefe de Gobierno y yo los cumplo. Después, si alguien quiere seguir yendo a la Justicia, lo hará, y la Justicia seguirá fallando según lo que está escrito en la Constitución, que me habilita como candidato”.

LA NACION