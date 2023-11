escuchar

Patricia Bullrich, la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), se refirió hoy a las declaraciones de Pablo Avelluto, exministro de Cultura de Mauricio Macri, quien criticó el acuerdo de la titular de Pro y de algunos referentes del espacio con Javier Milei, presidenciable de La Libertad Avanza (LLA), de cara al balotaje del 19 de noviembre frente a Sergio Massa, ministro de Economía y aspirante de Unión por la Patria (UP). “Que diga lo que quiera”, expresó.

“Que diga lo que quiera, aunque él trate de hacer propaganda conmigo. Yo voy a seguir hablándole a cada uno de los más de 6 millones de argentinos que me votaron”, s eñaló Bullrich, en diálogo con LN+.

“Yo tengo la libertad de hablarle a mis votantes. Tengo la libertad de saber dónde está el cambio y dónde está la corrupción y dónde está lo peor que le ha pasado a la Argentina que ha sido el kirchnerismo. Así que no le voy a contestar nada”, agregó la referente de Pro en relación a las críticas del exministro de Cultura macrista, que en los últimas días cruzó a algunos de los referentes de JxC por su respaldo al dirigente libertario.

“Nuestro apoyo es sin condicionamientos”. Ok. No es un acuerdo, es solo sumisión.

Este domingo, Avelluto salió al cruce del exministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, a raíz de un entrevista que el actual jefe del bloque de Diputados de Pro ofreció a LA NACION y en la que dijo que el apoyo del espacio a la candidatura de Milei será “sin condicionamientos”

“‘Nuestro apoyo es sin condicionamientos’. Ok. No es un acuerdo, es solo sumisión. La rendición es total. No En Mi Nombre”, apuntó Avelluto desde la red social X.

El exfuncionario de la presidencia de Macri fue uno de los primeros en expresarse en contra del pacto Bullrich-Milei, que la misma excandidata a presidenta cambiemita oficializó poco después de quedar relegada a la tercera posición en la primera vuelta electoral.

Asimismo, Avelluto también apuntó contra el diputado de JxC Fernando Iglesias luego de que este cuestionara la postura del exfuncionario durante el gobienro de Cambienos. “Ni a éste ni a tu candidata a vicepresidenta. Voto en blanco. Eso sí, estuve releyendo tu libro Qué significa hoy ser de izquierda, pero no encontré la parte de votar a la ultraderecha para salvar a la democracia. Tal vez esté en la edición de este año”, ironizó Avelluto, dirigiéndose al diputado de Pro.

“Si el kirchnerismo y vos son la Izquierda estoy muy orgulloso de estar en el otro extremo del arco político para vos. Saludos a Massa. Solo por un cargo”, contestó, por su parte, Iglesias.

Espionaje ilegal

Por otro lado, Bullrich se refirió hoy a la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a funcionarios y dirigentes políticos, que involucra al diputado de La Cámpora Rodolfo Tailhade y al funcionario de la AFIP Fabián “Conu” Rodríguez.

“Yo me enteré que me estaban investigando. Tailhade siempre supimos que hacía este tipo de cosas. Ahora, utilizar la AFIP, que es el lugar donde están las cuentas de todos los argentinos y que tiene un secreto fiscal especial y que el segundo que es de La Cámpora haya mandado información de cientos de argentinos a una estructura de espionaje ilegal que utiliza, además, mecanismos totalmente sofisticados, que sólo los pudo haber comprado el Estado, es una cosa muy seria”, planteó Bullrich. Y al respecto concluyó: “No sabía que la causa estaba tan avanzada, pero me voy a presentar también como querellante”.

