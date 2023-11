escuchar

Abocado de lleno a la campaña en esta semana y media que le queda de cara al balotaje en el que competirá con el libertario Javier Milei, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, hizo un extraño contraste con su contrincante cuando ayer tocó suelo cordobés. Fue en el momento en que intentó explicar que en esta elección están en juego dos modelos de país: dijo que él baila cuarteto en su casa, mientras que el líder de La Libertad Avanza entiende que ese ritmo típico de Córdoba “es una mierda”.

“Esa es la discusión: el sálvese quien pueda o una mirada integradora el país. Esto se ve en la cultura. Por ejemplo vengo de dialogar con los integrantes de la cultura del cuarteto cordobés. Milei dijo que el cuarteto era una mierda y yo bailo cuarteto en mi casa; esos son los dos países en juego”, aseveró Massa en La Voz del Interior.

Con eso hizo referencia a la vez en que Milei se quejó con una catarata de insultos por un proyecto que la diputada kirchnerista de esa provincia Gabriela Estévez había presentado, con el fin de declarar el 4 de junio como día nacional del cuarteto y a ese género como parte del patrimonio cultural. “¿Para eso te pagamos, inútil?”, fue lo más leve que expresó el presidenciable en aquel entonces.

𝗠𝗜𝗟𝗘𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗖𝗨𝗔𝗥𝗧𝗘𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗥𝗗𝗢𝗕𝗘́𝗦, «𝗛𝗜𝗝𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗨𝗧𝗔, 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗛𝗔 𝗗𝗘 𝗧𝗨 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗘» 𝗟𝗘 𝗗𝗜𝗝𝗢 𝗔 𝗟𝗔 𝗗𝗜𝗣𝗨𝗧𝗔𝗗𝗔 𝗚𝗔𝗕𝗥𝗜𝗘𝗟𝗔 𝗘𝗦𝗧𝗘́𝗩𝗘𝗭

por la declaración del Día del Cuarteto en Diputados.https://t.co/5nR62q1ES0 pic.twitter.com/XRh5p1mVev — Política Córdoba Verdad (@CordobaVerdad) November 1, 2023

“No soy el candidato del oficialismo, sino de una expresión mucho más amplia”

Por otra parte Massa negó ser el postulante que representa al oficialismo, pese a que es ministro de Economía de la gestión de Alberto Fernández. “No [soy el candidato del oficialismo], yo soy un candidato de una expresión mucho más amplia que supera a la integración de este gobierno y por eso el planteo de unión nacional”, afirmó, y justificó: “Los gobernadores de partidos provinciales que hoy me están acompañando no son parte del Frente de Todos. [Alberto] Weretilneck, Rolo Figueroa, Gustavo Sanz... no estaban en 2019, pero hoy están”.

En tanto, aclaró que no considera un agravio que lo tilden de kirchnerista, pero minimizó el impacto que tiene el espacio conducido por Cristina Kirchner en su candidatura. “Hay varias fuerzas que integran el frente Unión por la Patria. Hoy el Frente Renovador es el que lidera y tiene el candidato a presidente, pero hay otros espacios, entre ellos el kirchnerismo”, sostuvo.

Mientras adelantó que en el debate del próximo domingo, que será el último antes de la elección, hará algún anuncio vinculado a la reducción de retenciones para el agro. Aclaró de momento que lo está “terminando de modelar” entre tres propuestas.

Massa también habló sobre el juicio político a la Corte Suprema de Justicia que se lleva adelante en el Congreso, motivado sobre todo por la terminal K del Gobierno y por Fernández. “La discusión de la Corte es la última que tenemos que dar”, aseveró el titular del Palacio de Hacienda, quien aseguró él mismo haberse comunicado con su ladera Cecilia Moreau, que es presidenta de la Cámara de Diputados, y con la titular de la comisión donde se da el proceso, para decirles que era “poco cuidadoso” dar esta discusión en medio de los comicios.

Con la necesidad de quedarse con parte de los votantes del gobernador saliente de Córdoba, Juan Schiaretti, aseguró además: “Si la segunda vuelta fuera entre Milei y Schiaretti, yo votaría a Schiaretti”.

LA NACION