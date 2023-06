Elecciones 2023: San Luis cerró la campaña con una entrevista insólita, denuncias de prebendas y un plan para adelgazar a policías “gordos”

escuchar

SAN LUIS.- “La gente les cree, ustedes transformaron desconocimiento en reconocimiento”, se exalta Alberto Trombetta mientras mira a Jorge “Gato” Fernández y a la senadora Eugenia Catafalmo, que apenas pueden responder ante tanto halago. Trombetta, exministro de Progreso del primer gobierno de Alberto Rodríguez Saá y uno de los comunicadores preferidos del oficialismo, se deshace en elogios durante el extenso reportaje que Fernández y Catafalmo, la fórmula oficialista, dieron al canal 13 de San Luis, a modo de cierre mediático de la campaña para las elecciones del domingo, en las que los leales al gobernador competirán contra la coalición opositora encabezada por el también senador Claudio Poggi.

Sin contacto con los medios nacionales ni acto de cierre el jueves (sí hubo recorridas durante toda la semana y un acto en el club Estudiantes a mitad de semana), Fernández y Catalfamo explicaron durante la larga hora de entrevista sus planes de gobierno, se permitieron alguna leve crítica al gobierno de Rodríguez Saá y apuntaron, sin nombrarlo, a Poggi, quien eligió FM Dimensión para la última entrevista antes de la veda, en un espacio sin cuestionamientos de fondo.

“Has generado una empatía con los jóvenes, con los pibes, que es notable”, le dijo Trombetta -de impecable traje y bronceado- a Fernández, antes de que el candidato oficialista (y hasta enero ministro de la Corte provincial) elogiara la “política de juventud de Alberto”, omnipresente durante el envío televisivo. Los elogios de Trombetta hacia la fórmula parecieron incomodar a Catalfamo, quien en el cierre de la nota, y luego del “brindis” propuesto por el conductor “por quienes van a velar por el futuro de los puntanos” le agradeció entre risas “ser tan subjetivo”.

Al filo del cierre, Poggi también dio un extenso reportaje al conductor Nino Romero, de FM Dimensión. Con un tono diferente, sin elogios abiertos aunque sin disimular su simpatía por el candidato opositor, Romero dejó explayarse a Poggi, quien expresó de modo repetido que los puntanos están “ante una oportunidad histórica” por la unidad de la oposición para enfrentar al “sistema”.

Sin cuestionar a su rival (Catalfamo sí había hecho referencias a la “puntanidad” propia, en lo que pareció u crítica a que Poggi nació en Córdoba), el senador opositor apuntó allí al gobernador. “No me siento igual que el gobernador de San Luis, no condicionamos el voto por un pago o una prebenda tres días antes de la elección”, afirmó , antes de pedirle a los indecisos y “embroncados” que le den una oportunidad con su voto. Enfatizó además su preocupación por la pobreza y la inseguridad (Fernández también lo planteó como uno de los puntos a mejorar en una eventual próxima gestión), y coincidió en que los policías puntanos “están gordos” y no pueden correr a los delincuentes, tal como lo expresó una oyente .

Poggi durante la caravana en San Luis

“Vamos por el Ministerio de los Emprendedores, por la doble jornada escolar, por reducir impuestos”, se entusiasmó Fernández, cuatro veces intendente de su ciudad, Tilisarao, mientras su compañera de fórmula, Catalfamo, repetía que “hay que votar a los que somos de San Luis” y cuestionaba a Poggi porque “siempre se presenta como candidato”, criticando las sucesivas postulaciones de Poggi en elecciones legislativas y ejecutivas desde 2015 hasta hoy.

“No sé si vamos a tener otra oportunidad como esta. Tenemos que ser más que los que nos complican la vida”, cerró Poggi.

-Entonces no venís a destruir nada -interrumpió Nino Romero utilizando las acusaciones del oficialismo como herramienta.

-No, voy a gobernar para todos -contestó Poggi, mirando a su interlocutor y ya algo agotado en el cierre de la campaña para las decisivas elecciones del domingo en esta provincia, en las que además de gobernador y vice se elegirán senadores y diputados provinciales, intendentes y concejales.