Elecciones Corrientes 2025, en vivo: las últimas noticias de este viernes 29 de agosto
La crispación en la campaña creció el jueves como consecuencia de un enfrentamiento con militantes que obligaron a evacuar a Karina Milei de un acto; los comicios provinciales tendrán lugar el domingo 31 de agosto; los electores definirán al nuevo gobernador
Dónde voto
La consulta virtual del padrón electoral 2025 se realiza a través de la página web de la Junta Electoral de la provincia de Corrientes. Los ciudadanos correntinos habilitados para votar en estas elecciones provinciales pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación ingresando al padrón:
Actividades prohibidas por la veda
De acuerdo a lo estipulado en el Código Electoral Provincial de Corrientes, estas son las actividades prohibidas durante la veda electoral:
- Los actos públicos de proselitismo quedan prohibidos desde las 48 horas antes de la iniciación del comicio.
- La portación de armas, uso de banderas, divisas u otros distintivos partidarios están prohibidas a los electores desde 12 horas antes de la elección y hasta tres horas después de su finalización. La misma prohibición se aplica a la realización pública de cualquier propaganda proselitista en este período.
- El expendio de bebidas alcohólicas está prohibido paras las casas destinadas a este fin desde 12 horas antes de la elección y hasta tres horas después del cierre del comicio.
- Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral se prohíben durante el desarrollo del comicio y hasta pasadas tres horas de ser clausurado.
- Se prohíbe admitir reuniones de electores o depósito de armas en casas situadas dentro de un radio de 80 metros alrededor de la mesa receptora, durante las horas de la elección. Los propietarios, locatarios u ocupantes de estas fincas son pasibles de sanción si no dan aviso inmediato a la autoridad policial al conocer el hecho.
- Está prohibido ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino, durante el día de la elección.
- No se permite la apertura de organismos partidarios dentro de un radio de 80 metros del lugar en que se instalen mesas receptoras de votos durante el día de la elección.
Crece la crispación en la campaña
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, debió ser evacuada de una recorrida con candidatos libertarios por el centro de Corrientes, como consecuencia de un enfrentamiento con militantes que fueron vinculados con el peronismo local.
Cuándo empieza la veda electoral
Según el Código Electoral de Corrientes, la veda electoral empieza oficialmente 48 horas antes de la iniciación del comicio. Como la votación arranca a las 8 del domingo 31 de agosto, la veda comienza a las 8 del viernes 29. A partir de ese momento, se levanta la prohibición de los actos públicos de proselitismo.
Qué se vota en Corrientes
Las elecciones provinciales en Corrientes tendrán lugar este domingo 31 de agosto, donde los electores definirán su próximo gobernador.
