Elecciones Corrientes 2025, en vivo: las últimas noticias de este viernes 29 de agosto

Según el Código Electoral de Corrientes, la veda electoral empieza oficialmente 48 horas antes de la iniciación del comicio. Como la votación arranca a las 8 del domingo 31 de agosto, la veda comienza a las 8 del viernes 29. A partir de ese momento, se levanta la prohibición de los actos públicos de proselitismo.

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, junto a Juan Schiaretti y Maximiliano Pullaro