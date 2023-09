escuchar

MENDOZA.- La campaña electoral en tierra cuyana ingresó en la recta final, bajo un clima caliente y una batería de encuestas, por lo que crecen las expectativas de lo que pueda ocurrir finalmente en las urnas el domingo que viene. Todos los ojos, de acuerdo con los resultados de las PASO provinciales y de las últimas encuestas, están puestos en dos exaliados que buscan quedarse con el sillón de San Martín: el exgobernador radical y actual senador nacional de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, quien venció en las Primarias, y el exlíder de Pro local Omar De Marchi, creador del frente La Unión Mendocina, el cual incluye a los demócratas y libertarios, quien obtuvo el segundo lugar.

¿Quién será entonces el próximo mandatario mendocino? Los ciudadanos lo dirán el próximo domingo 24 de septiembre, entre cinco candidatos: además de Cornejo y De Marchi están el kirchnerista Omar Parisi, por el Frente Elegí, quien quedó tercero en las PASO del 11 de junio; luego, Mario Vadillo, por el Partido Verde, y finalmente, Lautaro Jiménez, por el Frente de Izquierda.

Omar De Marchi y Alfredo Cornejo

Sin embargo, por estos días, bajo una campaña encendida y calificada de “sucia” por el gobernador radical Rodolfo Suarez, empiezan a pulular diversos sondeos que marcan escenarios disímiles, aunque en su mayoría dan por ganador al expresidente de la UCR nacional, con una diferencia promedio de 8 puntos sobre De Marchi, según el cotejo que hizo LA NACION de los diferentes estudios, los cuales marcan diferencias que van de los 20 a los 3 puntos entre ambos candidatos. Vale recordar que Cornejo se alzó con las PASO provinciales con el 43% de los sufragios, que incluyen el 40% de los votos que aportó al frente Cambia Mendoza, Luis Petri, candidato a vicepresidente de Bullrich. En este sentido, hay dudas de qué pasará con la totalidad de los votos que obtuvo Petri. En las Primarias, De Marchi alcanzó el 21% de los sufragios, mientras que el PJ llegó sólo al 16%.

Así las cosas, con la cuestionada performance que han tenido los encuestadores en los diferentes comicios celebrados en el país, nada está dicho y el factor sorpresa siempre está latente. De hecho, hay un número que se repite en varios de los estudios recientes: casi 20% promedio de indecisos. Por eso, desde ambos sectores políticos no dejan de prestarle atención a un eventual correlato del “efecto Javier Milei”, quien arrasó en las PASO nacionales en Mendoza, relegando, sorpresivamente y lejos, en segundo lugar, a Patricia Bullrich, aliada de Cornejo. En este caso, quien podría beneficiarse es justamente De Marchi, quien rápido de reflejos, la noche del 13 de agosto se acercó al búnker local de la Libertad Avanza para festejar el sorpresivo 45% frente al 28% de Bullrich. De todas maneras, desde las entrañas del “León” en Buenos Aires, miran con distancia la contienda provincial.

Allegados al exgobernador se muestran expectantes, confiados en la victoria, aunque reconocen que será una tarea difícil. En tanto, el propio Cornejo da su visión del presente electoral que transita. “Ninguna elección está ganada ni perdida. Tenemos confianza en el pronunciamiento de los mendocinos”, expresó el ex mandatario a LA NACION. “Hay un trabajo territorial fuerte, con más presencia y muy focalizado, cerca de los vecinos y la militancia. Además, dando a conocer las propuestas concretas. La elección está provincializada, por lo que vamos a revertir los números de las PASO nacionales; además en las provincias donde se eligieron candidatos a gobernadores, Milei no ganó en ninguna”, confió una fuente de Cambia Mendoza, con presencia activa en la campaña. Sin embargo, un reconocido dirigente del oficialismo mendocino, trazó un escenario de preocupación de lo que pueda ocurrir el domingo 24. “A nivel provincial, de la calle, la gente transmite inquietudes, con cierto rechazo a Cornejo; incluso a nivel de la militancia. Hay varias encuestas que marcan una diferencia holgada a favor del ex gobernador pero habrá que esperar a que hablen realmente las urnas; sin dudas, estos sondeos sirven para romper la polarización y dar un mensaje a Milei, para que no meta la mano en el tramo final, acompañando a De Marchi, que lo vemos un poco planchado, y muy sólo”, confió a este diario el referente político de peso del radicalismo local. Otra fuente de Cambia Mendoza consultada por LA NACIÓN, aportó: “Hay un dato que llama la atención: mendocinos que cambiarían su voto a gobernador si Milei se los pide”.

Por estas horas, la campaña transcurre con un colapso de cartelería en la vía pública, de todos los candidatos, que incluyen gigantografías de La Unión Mendocina con el mensaje “Cornejo todo mal”; “Un límite te pido”; “Poder decir adiós es crecer”. En este tren, De Marchi, además viene presentando una serie de denuncias contra su competidor, vinculadas a los manejos “oscuros y desde las sombras” del Poder Judicial. Al mismo tiempo, cuestiona y promete erradicar una “conquista” de Cornejo: el controversial Ítem Aula, el plus salarial para los docentes que no se ausentan, el cual es considerado por la oposición como una medida coercitiva y que perjudica a quienes se enferman y deben ir a la escuela en malas condiciones de salud. También, De Marchi promete eliminar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), que además de considerarla costosa, “no ha servido para disminuir los siniestros viales”.

La polémica campaña en la vía pública que desplegó De Marchi contra su principal rival, Cornejo.

“Estamos muy arriba, de ánimo y expectativas; se va sumando más gente. Hay buena vibra, y eso es fundamental. Vemos preocupación del otro lado, no hay buen clima de ellos; para nosotros es una ventaja competitiva enorme. Las encuestas empiezan a darnos un palo a palo y en algunos casos arriba. Creo que ganamos; caballo que pasa, gana”, expresó De Marchi a este diario, quien, en las últimas semanas, más allá de lograr el pase a sus filas de algunos referentes del PJ histórico, por lo bajo, podría recibir un marcado apoyo de más peronistas territoriales, referentes de comunas importantes. Asimismo, sobre la incidencia de Milei en la elección local, De Marchi marcó una “equidistancia”, ya que dentro de su frente provincial hay espacios con distintos referentes nacionales. De todas maneras, allegados al ex jefe del PRO mendocino aseguran que existe un apoyo del líder libertario, que quedó evidenciado en los últimos días con un posteo en las redes sociales destacando un sondeo que posiciona a De Marchi.

Desde la Libertad Avanza, en Buenos Aires, fueron contundentes, ante la consulta de LA NACION. “Javier no participa de esa elección. No apoya a nadie. A nadie”, sentenciaron.