Elecciones Santa Fe 2025: qué se vota este domingo 29 de junio

Las elecciones generales en Santa Fe se llevan a cabo este domingo 29 de junio. En ese sentido, se determinarán los representantes municipales y comunales de cada localidad de esa provincia.

Cabe recordar que el pasado 13 de junio se realizaron las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) en todo el territorio santafesino, por el cual se definieron los candidatos de los comicios de este domingo. Además, los ciudadanos de esta provincia tendrán que presentarse a votar una tercera vez este año el próximo 26 de octubre por las elecciones nacionales, en donde los electores de este distrito definirán la renovación de nueve bancas en la Cámara de Diputados.

¿Qué se vota en las elecciones municipales y comunales en Santa Fe?

Se trata de los comicios generales por lo cuales se definen los intendentes de 11 localidades y concejales en 53 municipios. En tanto, en 75 localidades se deberán elegir candidatos a miembros de comisiones comunales y contralores de cuentas.

Cabe recordar que la provincia llevó a cabo las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) el 13 de abril. Ese día, los electores determinaron los candidatos que competirán este domingo a nivel municipal. En tanto, en esa fecha también se definieron los 69 convencionales reformadores para la Constitución de Santa Fe. En una elección en la que hubo un 55% de participación, resultó ganador el gobernador Maximiliano Pullaro, que encabeza la lista de Unidos para Cambiar Santa Fe; en segundo lugar quedó el peronismo y luego se posicionaron los candidatos de LLA (La Libertad Avanza).

Dónde voto en las elecciones de Santa Fe 2025

El Tribunal Electoral de Santa Fe puso a disposición de los ciudadanos el padrón electoral de la provincia para sus comicios locales de forma online. A continuación, los pasos a seguir para saber dónde votar:

Ingresar al sitio web oficial del Tribunal Electoral de Santa Fe.

Seleccionar el género del elector.

Ingresar el número de DNI.

Completar el código de seguridad que aparece en la página.

Indicar si el votante es argentino o extranjero.

De ese modo, automáticamente, el sistema exhibirá la información exacta de dónde deben ir a votar, al precisar el nombre y dirección del establecimiento asignado, como así también el número de mesa y número de orden.

Qué pasa si no voto en las elecciones 2025 de Santa Fe

Según indica la Ley Electoral de Santa Fe, el elector que sin causa justificada no emita su voto en esta y cualquier otra elección que se efectúe en su distrito o sección electoral, “será penado con una multa de 10 pesos moneda nacional”.

A su vez, la normativa detalla: “La Junta Electoral remitirá a los Agentes Fiscales, la lista de los electores que no hayan votado y aquellos tendrán la obligación de acusar ante los Jueces Correccionales, a todos los ciudadanos que no hayan cumplido con su deber de votar en cada elección. Esta acusación será deducida so pena de destitución, dentro del plazo de 30 días, a contar desde que la Junta Electoral haya hecho llegar las listas de infracción”.

Quiénes están exentos de votar en las elecciones 2025 de Santa Fe

Estas son las personas que no tienen la obligación de votar en las elecciones generales de Santa Fe 2025

La Ley Electoral de Santa Fe determina que “todo elector tiene el deber de sufragar en cuantas elecciones provinciales, municipales o de comisión de Fomento se realicen en su distrito electoral”. Sin embargo, marca que hay algunas excepciones: