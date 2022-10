Elisa Carrió habló sobre Cristina Kirchner y el día después del mundial: “El país choca”

Elisa Carrió habló esta noche en una entrevista televisiva y dijo que la vicepresidenta Cristina Kirchner y los acusados en la causa Vialidad van a ser condenados y que ella “seguramente va a tener prisión domiciliaria por 10 años”. Especuló que va terminar condenada aunque falta mucho, ya que resta el fallo de la Corte y Casación. Además dijo: “Maduro y Cristina, son idénticos, pero Lula no”.

Consultada en TN sobre si creía que Cristina Kirchner sería condenada por la causa Vialidad, Carrió consideró que, más allá de la sentencia judicial, la titular del Senado está “presa” desde hace tiempo porque “no puede salir de su casa, salir a pasear a los lugares que ella iba sola, porque siempre hay argentinos”, que la pueden repudiar.

La exdiputada advirtió que después del mundial “nos vamos a dar cuenta que el país choca”. También explicó que es por esa razón que la vicepresidenta puso en pausa la segmentación de tarifas. Se refirió, además, a la interna de Juntos por el Cambio. “Si tengo que ejercer poder para mantener la unidad, lo voy a hacer”, manifestó.

Calificó de “obvio” y “grosera” la cantidad de pruebas que hay para incriminar a Cristina Kirchner. “Ella va a terminar obviamente condenada con fallo de la Corte, o sea que todavía falta un tiempo largo, falta Casación, y seguramente tendrá prisión domiciliaria por 10 años, pero en ese momento va a tener 72 años, porque los mayores de 70 cumplen la condena en la casa”.

Carrió comparó a Cristina con Chávez y aclaró: “Pero no es Lula”

La comparó con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pero no con el candidato a presidente de Brasil Lula Da Silva: “Maduro y Cristina son idénticos, pero Lula no. Él se entregó y afrontó. Hubo mucha corrupción en el gobierno del PT, pero es un líder importante”.

Después opinó sobre los resultados de las elecciones de Brasil del domingo: “El empate pone a Brasil que es el lugar al que más exportamos, en una situación difícil. Hubo toda una política del establishment de San Pablo que jugó con Lula a través de Fernando Henrique, pero se partió la sociedad en dos, y a mi me preocupa esa partición de las sociedades, porque lleva a gobiernos inestables”.

Asimismo, añadió que “el que más ganó en términos de gobernaciones importantes fue Bolsonaro”, pero que se trataba de un “un voto casi imposible”. Opinó: “Si uno fuera ciudadano brasilero, y tengo que votar entre alguien que gobernó uno de los gobiernos más corruptos, y entre un militar que quiere que la gente se arme y que es como Trump o peor, es un voto imposible. A mí me pasó en el 2003, que tenía que elegir entre [Carlos] Menem o [Néstor] Kirchner”.

Por otro lado, habló sobre los que deberá enfrentar la Argentina en los próximos meses y dijo que después del Mundial de Fútbol va a haber un “choque” porque por ahora es un mero entretenimiento y reflexionó sobre el presupuesto 2023: “Primero tenemos un presupuesto falso, todo parece muy bien, pero es un presupuesto mentiroso. Además vamos a tener una cosecha disminuida en dólares. Lo que va a pasar cuando termine el Mundial, es que la gente se va a dar cuenta de que el país chocó”.

“Yo personalmente y mi fuerza está preparada para el choque mirando los factores sociales. El estado es desesperante y falta para comer. No te dan los números, y de hecho Cristina está parando tarifas, y aun así el presupuesto es imposible. Es un presupuesto para un año electoral. No pueden retener el poder. Va a ser un tiempo muy difícil”, explicó.

Carrió y la interna de Juntos: “Está faltando un diálogo entre Morales y Macri”

Más tarde fue consultada sobre la interna de Juntos por el Cambio, y los dichos cruzados entre Facundo Manes, Mauricio Macri y Gerardo Morales: “Vengo del radicalismo y formó parte de una familia con espíritu radical, y digo que no se puede criticar tanto algo y después entrar al Comité, lo digo por Macri. Yo tengo relación con todos los de la coalición, pero el factor humano es muy importante”. “Está faltando un diálogo franco entre Morales y Macri y en eso estoy trabajando desde siempre”, sentenció.

A su vez, le quitó importancia al debate por la suspensión de las PASO y consideró que “hay mucho ruido y pocas nueces”. “Los que no tienen candidatos son ellos. Cuando no tenés un solo candidato tenés que tener PASO porque son el mecanismo más legal y práctico para zanjar las diferencias”. Y reflexionó que lo que importa es el presente: “Si el Presidente decide suprimir las paso ya directamente no existen más. Me parece que hay mucho ruido y pocas nueces. Hoy lo que nos interesa es lo que va a pasar en los próximos meses”.

LA NACION