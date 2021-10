Elisa Carrió: “Tenemos que arrasar en noviembre, pero sin traicionar los valores de la república y la decencia”

Elisa Carrió compartió esta mañana un desayuno con vecinos en un bar del barrio de Boedo, junto a los candidatos a diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC) Paula Oliveto y Fernando Sánchez y a legisladores porteños Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Claudio Cingolani. También asistió el presidente de la CC Maximiliano Ferraro y el legislador porteño Facundo del Gaiso. “Tenemos que arrasar en noviembre, pero sin traicionar los valores de la república y la decencia”, dijo la fundadora del partido que integra Juntos por el Cambio (JxC).

“Solo la conducta ejemplar de los funcionarios puede cambiar la Nación y los candidatos de la CC son garantía de ejemplaridad y capacidad en cada cargo público que ocupan u ocuparon”, dijo.

“No vamos a continuar con la historia de que el poder se construye a cualquier precio y de cualquier manera. No debemos traicionar los valores”, enfatizó Carrió.

“Tenemos que arrasar en la elección de noviembre. No nos engañemos con los atajos, la CC fue la que hablaba de república y libertad hace veinte años”, insistió la líder de la CC.

La primera candidata a diputada nacional de la CC, Paula Oliveto señaló que “hubo una voz que gritaba en soledad cuando muchos miraban al costado y esa voz era la de Lilita. No es una voz que sólo denuncia, sino que construye, como lo hizo con Juntos por el Cambio. Lilita fue una de las principales constructoras de este espacio”.

“Nadie nos va a mover de la pelea por la República, el trabajo, la educación y los jubilados. Nadie nos va a mover de nuestros valores. Juntos por el Cambio llegó para ponerle un freno al atropello y a la impunidad”, agregó.

Por su parte, Fernando Sánchez afirmó que “en todo momento pedimos que no falte justicia y cuando se hacen acuerdos por debajo de la mesa lo primero que se vende es la justicia. Pelear contra la violencia, la mafia y la corrupción no es un divertimento, es una necesidad. Porque cuando arrasa la violencia no queda nada. La gente nos pide trabajar y vivir en paz, eso es lo que necesitamos”,

Hernán Reyes, tercer candidato a legislador porteño sostuvo que “lo que pasó en septiembre es un cambio cultural, los argentinos perdimos el miedo. En noviembre tenemos que impedir que nos sigan haciendo daño, tenemos que lograr otra mayoría”.

La convocatoria de la CC para el desayuno con Carrió y los candidatos excedió la capacidad del lugar, por lo que hubo vecinos que debieron permanecer fuera del local debido a los limites que establece el aforo. Los organizadores se comprometieron a repetir la cita en próximos días.