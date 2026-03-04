Habló la hermana de Germán Giuliani, el único argentino detenido en Venezuela tras la liberación de Nahuel Gallo

La liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo detenido en Venezuela durante 448 días, generó alegría pero también renovó angustias. En el país caribeño aún continúa preso el abogado Germán Giuliani y su hermana, Vanesa, dialogó con LN+ para compartir los detalles del caso.

“Al principio elegimos no hablar del caso de mi hermano por la mala relación entre Argentina y el régimen venezolano”, manifestó Vanesa. “Pero después entendimos que se trataba de una desaparición forzada, y empezamos a salir en los medios para pedir una fe de vida”, confesó.

En palabras de la mujer, “nos costó ponernos a la altura de Gallo, porque él ya estaba instalado en la opinión pública. Además, nosotros siempre creímos que en el avión en el que viajaba Nahuel, también venía mi hermano”.

Sobre esto último, Vanesa agregó: “Fue muy duro ver que mi hermano no vino con Gallo. En la AFA nunca lo tuvieron en cuenta, y yo creo que la única solución para esto es a través de Estados Unidos”.

Vanesa Giuliani brindó todos los detalles de la situación de su hermano detenido en Venezuela

Misma nacionalidad, distinta vara

¿Por qué Gallo sí y Giuliani no?, le preguntaron a Vanesa desde los estudios de LN+.

“Por lo que aduce el régimen venezolano, es por la causa que tiene Germán allá, que lo pone en otra categoría respecto al gendarme”, respondió la hermana del abogado. Según Vanesa, “el régimen avanzó con todo, sobre todas las instituciones y violando sistemáticamente todos los derechos”.

Sobre la reconstrucción del caso de Germán Giuliani, su hermana apuntó: “Él se fue a terminar unas contrataciones, un trabajo que tenía como abogado. Y siempre nos contaba que para ir al kiosco o salir a la calle, le pedían su documento y le revisaban su celular: eso le pareció raro desde el minuto uno”.

“Entonces yo creo que por ese motivo fue que a él lo detuvieron. Ese avasallamiento lo debe haber desorientado. Según nuestras averiguaciones en el fuero penal, en Venezuela hay una ley del odio. Es decir, que quienes estén en contra del régimen, van presos. El día que detuvieron a mi hermano detuvieron a 80 personas más“, reconstruyó Vanesa.

Cancillería y el “conocimiento” de Bullrich

Consultada sobre el auxilio brindado por el Gobierno para la liberación del abogado, su hermana reveló: “El Estado argentino tiene que resolver esto a través de Cancillería, y es la asistencia que estamos teniendo. Hoy nos confirmaron que siguen trabajando, pero nosotros tenemos miedo y nos sentimos desprotegidos”.

En sus declaraciones, Vanesa también dejó entrever el subibaja emocional que implica tener a su hermano detenido: “En un momento sentí que el Estado argentino no estaba haciendo todo lo posible, y ahora entiendo que hay otras cuestiones de fondo“.

Se conoció un video del abogado argentino detenido en Venezuela: “Temo por mi vida”

A la hora de dar nombres propios, Vanesa fue taxativa: “Considero que Patricia Bullrich es la persona que más sabe sobre lo que ocurre en Venezuela”. “Por otro lado, en las últimas horas la activista venezolana Elisa Trotta nos consiguió una reunión con el embajador norteamericano Peter Lamelas, y pudimos descargarnos”, manifestó.

“Me gustaría insistir con una cosa: mi hermano es un preso político. No pedimos privilegios, pedimos justicia”, cerró Vanesa.