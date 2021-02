Vacunas: la respuesta de Quirós a la denuncia de Sarlo

"Cuando completemos la etapa de trabajadores de la salud, iremos por los mayores de 70 años", aseguró el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

En la ciudad no se dan las vacunas "por debajo de la mesa", dijo el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en respuesta a la situación que se planteó anoche, en una charla televisiva en la que la escritora e intelectual Beatriz Sarlo contó que le ofrecieron la vacuna Sputnik V "por debajo de la mesa", y que ella se negó por una cuestión de ética.

"En la ciudad de Buenos Aires decididamente no, en el resto no te puedo decir porque no estoy seguro", agrego funcionario, consultado sobre el lugar desde donde vino el ofrecimiento a Sarlo.

El ministro hizo hincapié en la necesidad de cumplir las etapas de vacunación para evitar cualquier conflicto. "En la ciudad de Buenos Aires no se dan vacunas 'por debajo de la mesa'. Por eso, insistimos tanto en cumplir etapa por etapa", dijo Quirós en declaraciones radiales.

"Las etapas de vacunación son: etapa uno, trabajadores de la salud; dos, mayores de 60 años; tres, mayores de 60 a 69; cuatro, personal estratégico y cinco, personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo", agregó el ministro y especificó que "en este momento, la estrategia de vacunación es de mitigación de riesgo".

Ayer, en el ciclo A dos voces, de TN, mientras se discutía sobre la corrupción en la política argentina y las maneras de proceder de la Justicia, a raíz de la reducción de la condena del exvicepresidente Amado Boudou; se dio un contrapunto entre la intelectual y diputado camporista Mariano Recalde que originó el testimonio que sorprendió a los invitados y conductores Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano.

"No puede ser que los políticos y los intelectuales estemos metidos absolutamente en una discusión sobre la corrupción. Tiene que haber un acuerdo político e intelectual para que aquellos que hayan delinquido vayan presos, se llamen Amado Boudou, Cristina Kirchner, Mauricio Macri o el Espíritu Santo, sin importar su naturaleza humana o transhumana", dijo Sarlo.

Y sentenció, en referencia al caso Boudou: "No puede ser que se ponga en discusión sobre si alguien va a ser juzgado, la condena o la posible condena, y si tiene derecho a un curso de filosofía".

Fue entonces que Recalde acotó: "Otro de los acuerdos que deberíamos lograr es no condenar a través de los medios de comunicación y que los delitos cometidos por Beatriz Sarlo, Marcelo Bonelli o quien sea, sean juzgados en el Poder Judicial".

Sarlo, inmediatamente tomó el guante y contestó: "Por el momento, no cometí ninguno [delito]. Incluso me ofrecieron la vacuna por debajo de la mesa y dije: «Jamás, prefiero morirme ahogada de Covid». Así que por el momento, ninguno".

Recalde solo contestó: "Me parece perfecto".

