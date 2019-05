Carlos Stornelli y Diego Cabot, en Mesa Chica 30:53

El fiscal que investiga la causa de los cuadernos, Carlos Stornelli, participó esta noche de una entrevista con José del Rio en Mesa chica, el programa emitido por LN+ , para hablar de la causa que lleva adelante y de las recientes escuchas que revelaron una supuesta maniobra, en lo que se conoció como "Operativo puf" .

Stornelli fue consultado sobre la situación que atraviesa la causa de los cuadernos, sobre por qué tomó la decisión de no ir a Dolores y qué tan cerca está la causa de llegar a juicio. "Estoy bien. Son meses muy intensos. Es una de las causas más grandes y más importantes que me ha tocado intervenir", comenzó el fiscal.

Stornelli definió que se encontraron con "un poder mayúsculo" y que lo que más lo sorprendió en la causa "fueron los cuadernos". "Jamás lo habíamos visto... La corroboración casi inmediata de numerosas cuestiones que nos permitían ver que estábamos ante hechos ocurridos en el pasado y con la gran ayuda que significó, con todas sus imperfecciones, la sanción de la ley del arrepentido", agregó.

¿La causa de Dolores es una maniobra para frenar los cuadernos?

Tras la difusión de escuchas telefónicas entre presos y dirigentes kirchneristas, donde se deslegitima su actuación en la causa de los cuadernos, el fiscal se presentó este lunes ante la Justicia para pedir la declaración como sospechosos de Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi, ambos presos, y del exembajador Eduardo Valdés, protagonista de una de las charlas.

Para Stornelli, estos audios dan cuenta de "algo mucho más grave". "Porque comprende a más personas", justificó. Y continuó: "Sabía que se trataba de una operación no solo para dañarme a mí en lo personal sino porque se organizó una campaña de prensa despiadada".

Recientemente se conoció que el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, deberá brindar explicaciones sobre la conducta del fiscal Stornelli, que se niega a prestar declaración en la causa que instruye el juez federal Alejo Ramos Padilla, sobre sus vínculos con el falso abogado Marcelo D'Alessio y una supuesta red de espionaje ilegal en la que aparecería involucrado. Ramos Padilla ya pidió su remoción y el desafuero, luego de que el fiscal faltara a cuatro citaciones a indagatoria. La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó la semana pasada el estado de rebeldía.

Stornelli dijo sobre Ramos Padilla: "Lo primero que detecté y denuncié fue la intervención de este señor que apareció como enviado, infiltrado o lo que fuera y fuimos descubriendo cosas que habría actuado en connivencia no solo con la persona que llevó a Pinamar sino con otras personas con quienes habrían armado este operativo".

Consultado sobre cuáles fueron los motivos por los cuales no se presentó en Dolores, Stornelli dijo: "Desde el primer instante que ocurrió todo esto está explicado ante el Procurador General de la Nación. Después está relacionado con las estrategias de defensa de mi abogado, a las cuales me tengo que atener. Pero considerando que es un ataque directo a una investigación por actos funcionales míos, lo que corresponde es el camino que yo elegí".

¿La causa espionaje fue un intento para voltear la causa de los cuadernos? "Sin ninguna duda", respondió Stornelli. Y continuó: "Ese fue el motivo que inspiró a esta denuncia y que llevó a sacarme una foto a mí. No me caben dudas. Tengo elementos, que se los he aportado al procurador y a los jueces que investigan las maniobras denunciadas".

El periodista Diego Cabot, ganador del Premio Rey de España por la investigación de los cuadernos de las coimas, participó junto al fiscal de la entrevista y sostuvo que tienen certezas de que desde la cárcel se ordenaron investigaciones hacia él y hacia Stornelli. "Hay que seguir investigando pero algún dato tenemos. La cárcel juega claramente, nadie quiere estar ahí", contó.

Sobre la situación de la causa, Cabot opinó: "Con las pruebas que hay debería haber condena". Y consideró que si el kirchnerismo triunfa en las elecciones de octubre sería probable que haya indultos. "Es muy lógico que eso pase", opinó.

Stornelli, sobre el proceso judicial, informó: "Estamos encima de las investigaciones, de las causas procesales y venimos avanzando desde hace tiempo en la fase de la elevación a juicio".