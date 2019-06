Bullrich dijo que "se está estudiando" un acuerdo con Alternativa Federal

Desde Washington, Esteban Bullrich sigue de cerca el juego de alianzas ante el inminente cierre de listas

WASHINGTON.- Esteban Bullrich pasó la semana lejos del ruido político de la Argentina, en Washington. "Es importante que vengamos y contemos nuestra visión", justificó. Pese a la distancia, Bullrich siguió de cerca el febril juego de alianzas en el escenario político antes del cierre de las listas, y en una entrevista con corresponsales dijo que Cambiemos tiene que sumar más dirigentes, envió guiños a Alternativa Federal , y respaldó la posibilidad de que el espacio lleve a María Eugenia Vidal como candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires.

El senador rechazó que esa negociación en el principal bastión electoral del país para sumarle votos a Vidal bajo el sistema de "colectoras", un esquema que el presidente Mauricio Macri anuló por decreto, y que ahora podría resucitar, brinde una señal de ansiedad por parte del oficialismo.

"No estamos ni ansiosos ni desesperados. Lo que muestra es que Alternativa Federal necesita alinearse a los dos polos que se están formando. Claramente, el sistema de elección en la provincia, al no haber balotaje, como estrategia electoral hay que buscar sumar", afirmó.

"Se está estudiando. Se está viendo como una alternativa. Porque además Alternativa Federal nos ayuda y se ayuda", reforzó, al hablar de las colectoras, en un encuentro con corresponsales en Washington. "Yo creo que la fortaleza que tiene María Eugenia en la provincia gana, de cualquier manera. Lo que pasa es que es mejor ganar por más que por menos. Todo lo que se pueda sumar, hay que sumarlo", cerró.

Para Bullrich, el lanzamiento de la fórmula presidencial kirchnerista integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner simplificó el panorama político y confirmó la polarización. Eso, sumado a la presentación del binomio Axel Kicillof y Verónica Magario en la provincia de Buenos Aires, "intensifica la sangre kirchnerista" de uno de los polos del peronismo. El senador bonaerense planteó una decisión binaria.

"Creo que las dos opciones son muy claras. Futuro o pasado. Si hace falta algo para martillar eso, la declaración de Alberto Fernández de que la primera medida de gobierno va a ser revisar fallos de jueces, lo muestra claramente", indicó.

Ante ese panorama, Bullrich abogó por la ampliación de Cambiemos, un reclamo que dejó la convención del radicalismo y que, dentro del Pro, han elevado otros miembros del gabinete, como Rogelio Frigerio. La provincia, dijo Bullrich, podría servir de laboratorio para esa ampliación.

"Tenemos que seguir sumando dirigentes a Cambiemos, y me parece que es un buen primer paso hacerlo en la provincia de Buenos Aires porque creo que va a ayudar al diálogo que se ve en otros ámbitos. Lo veo como algo positivo, no lo veo como un acto de desesperación", insistió. Bullrich también dejó una señal para el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa , quien coquetea con el kirchnerismo y el peronismo federal mientras termina de definir donde se juega su futuro político. En medio de las discusiones por las colectoras, Massa negó esta semana que tuviera prevista una reunión con Vidal luego de que trascendió en la prensa. Bullrich dijo que no lo veía como un desplante.

"Creo que hay que tener mucha vocación y que justamente porque sube la ansiedad en otros, hay que tener templanza, tranquilidad y paciencia, y seguir dialogando. Lo importante no es de dónde venís, sino a dónde querés ir. ¿Querés acompañar el crecimiento de una argentina distinta con cimientos sólidos, o querés discutir los fallos de los jueces y buscar impunidad? Esa es la división. Si estás por lo primero, bienvenido", indicó.