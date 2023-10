escuchar

En el Colegio Estrada de Lanús Oeste denunciaron que un fiscal general de Unión por la Patria (UP) hostigó durante toda la mañana e hizo comentarios de índole sexual a una fiscal general de Juntos por el Cambio. La misma, en compañía de una fiscal del Frente de Izquierda de los Trabajadores que salió como testigo, fue a la comisaría y lo acusó de violencia de género.

Según indicaron a LA NACION fuentes locales de JxC, mientras la mujer hacia la denuncia, Julián Álvarez, candidato a intendente de Lanús por Unión por la Patria, habría ingresado de forma agresiva a la comisaría 1ra de Lanús Oeste y amenazó al comisario. En el hecho interviene la UFI 8.

En su cuenta de Twitter, Julián Álvarez escribió: “El exfiscal Mariano Leguiza y actual funcionario de Diego Kravetz irrumpió en la Escuela Estrada de Lanús e instruyó al subcomisario Carlos Paz de la Comisaría 1ra a que se lleve detenido a un fiscal general de Unión por la Patria. En estos momentos el compañero está detenido de forma irregular y sin denuncia previa en dicha comisaría de Lanús. Exigimos su inmediata libertad a las autoridades competentes”.

Por su parte, Kravetz le respondió a Álvarez y dio su versión de los hechos: “Violencia, fake news y campaña sucia, un clásico de La Cámpora: el fiscal general de Unión por la Patria nunca estuvo detenido, ni un minuto, a pesar de que insultó y amenazó a nuestra fiscal general desde las 8 de la mañana. No contento con provocarla y hacerle comentarios misóginos durante varias horas, intentó agredirla cuando ella entró al cuarto a reponer boletas. Lo vieron todos y todas las presentes. Terminó en la comisaría, donde lo notificaron sobre la denuncia, de vuelta, por agredir a una chica. Lo ‘rescató' Julián Álvarez, entrando a las patadas la oficina de un comisario, al que encima amenazó con mandarlo a Trenque Lauquen. Son una máquina de mentir”.

Pasadas las 16, Álvarez informó que el fiscal de UxP fue liberado.

Según se lee en un tramo de la declaración testimonial, la mujer relató: “Se me acerca un masculino robusto, de tes morena, pelo canoso, de 1.80 de altura aproximada, quien se me para enfrente y me apunta con el dedo a la altura de la sien y me refiere: ‘Vos tenés algún problema con nosotros’, a lo que dije que no. En ese momento me agarra un ataque de pánico porque temía que este sujeto me amedrentara. Luego este sujeto comenzó a discutir con los demás fiscales y yo me fui al baño ya que estaba en shock por la situación. En horas de la mañana este mismo sujeto se me acercó a la mesa donde estaba yo con una compañera y nos refirió: ‘Ustedes son más lindas que nosotros’ y se fue. Después fui a la comisaría a declarar lo que pasó”.

Lanús es el distrito de procedencia del candidato a gobernador de JxC, Néstor Grindetti, quien es además intendente de licencia de esa localidad. En la actualidad, ese cargo lo ocupa Diego Kravetz, que busca ser reelecto. En las PASO locales, JxC perdió frente a Unión por la Patria y se aguarda por un final muy reñido en este distrito.

La denuncia

