Todos los detenidos de la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos, empresarios y gremiales durante la gestión de Mauricio Macri, a excepción del exespía Alan Ruiz, fueron beneficiados por el nuevo juez de la causa, Juan Pablo Auge, con prisión domiciliaria en las últimas horas, según pudo saber LA NACION.

"Ya están en sus casas, me lo confirmaron sus familiares. Hasta que se acomode la situación van a quedar con detención domiciliaria y prohibición de salir del país", dijo asimismo en diálogo con radio La Red Fernando Sicilia, abogado de Facundo Melo y Leandro Araque, ambos exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) detenidos. La medida alcanzó, entre otros, a la exencargada del área de Documentación de la Casa Rosada Susana Martinengo, quien declaró ayer . "La decisión la tomó el nuevo juez Juan Pablo Auge, con consentimiento de la fiscalía", agregó Sicilia.

Ayer la Cámara Federal de La Plata apartó al juez anterior, Federico Villena, de Lomas de Zamora, tras hacer lugar al planteo de abogados defensores. Los exespías Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez habían asegurado que Villena no podía estar al frente del expediente porque él mismo había ordenado tareas de inteligencia en las inmediaciones del Instituto Patria y había dispuesto que se interviniera el teléfono público del Penal de Ezeiza, dos hechos que ahora se investigan, de acuerdo con lo publicado por la agencia Télam .

"Es una decisión correcta, aunque nosotros queremos la libertad plena. Pero en cuarentena no se puede avanzar. Vamos a dar tiempo para que se analicen las causas. Yo ahora no puedo tomar copia del expediente, no puedo trabajar ni en la oficina ni en mi casa, no estamos considerados esenciales", agregó el abogado respecto de las prohibiciones en medio de la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus hasta el 17 de julio.

Respecto del apartamiento del juez Villena, Sicilia destacó: "Fue una locura y un show mediático del juez, que va a tener que responder. Tengo entendido que se van a realizar denuncias penales porque actuó con parcialidad, fue él quien mandó, él dio las ordenes". Y sobre la medida, que no impacta en el exjefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, indicó que se trata de otra investigación: "Él está detenido por la causa del Instituto Patria".

En concreto Auge ordenó las prisiones domiciliarias de la exfuncionaria Susana Martinengo y de los exagentes Diego Dalmau Pereyra, Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez, entre otros. En tanto, dispuso la excarcelación de Guillermo Matta, Johnatan Nievas, Dominique Lasaigues y Javier Bustos; los tres últimos aún no fueron indagados y el juez no sabe cuánto le llevará analizar la prueba y preparar esas diligencia por lo que los citará después. Por su parte, Martín Terra sigue en rebeldía, ya que todavía no fue localizado.

En total son 22 los acusados. Se les atribuye haber sido parte de "una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia" que "se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales", sostuvo el juez en la lectura de las acusaciones previas a las indagatorias.

También se la señala por su "acceso ilegítimo a base de datos, a la infiltración en distintos grupos y organización sociales y a provocar el inicio irregular de investigaciones judiciales, entre otras maniobras ilícitas, afectando la intimidad de las víctimas", a las que se habría colocado "en situaciones de vulnerabilidad, como ser el desprestigio personal, la violencia moral y la coacción psicológica, entre otras".