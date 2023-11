escuchar

Involucrado en la causa de espionaje ilegal que destapó tareas sobre 1196 personas públicas tras la detención del expolicía Ariel Zanchetta, el diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade admitió que los intercambios que trascendieron de la causa judicial con el supuesto agente inorgánico de la AFI existieron, aunque aseguró que no tenía “ninguna vinculación” con él más allá de eso. Incluso dijo que no conoce a Zanchetta y que nunca le pidió información. Además, acusó a la Corte Suprema de Justicia de estar atrás de esta información para que se caiga el juicio político contra sus miembros y hasta dijo ser víctima de las maniobras del expolicía apresado.

Pese a que su nombre no aparece en el dictamen final del fiscal federal Gerardo Pollicita, se desprende del informe sobre el teléfono de Zanchetta hecho por la Dajudeco que ambos tuvieron intercambios. ”Cuando quieras, contame lo de [Luis] Juez”, le dijo Tailhade en una de esas conversaciones e incluso le pasó un “correo seguro” para recibir la información. También el diputado y exdirector de Contrainteligencia de la SIDE durante el gobierno de Cristina Kirchner le agradeció al policía retirado un informe sobre las causas de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; y Zanchetta le envió también los chats de jueces y funcionarios que viajaron a Lago Escondido y que se filtraron de manera espuria.

Esta mañana Tailhade admitió que todavía tiene esos idas y vueltas en su teléfono, y dijo suponer que eso es “lo único” que aparece en el informe judicial. “Efectivamente esas comunicaciones existieron. Son las únicas”, indicó en Radio Con Vos, a la vez que adjudicó su aparición en la causa a una “inmensa operación mediática” que lo pone falsamente como jefe de estas tareas que realizaba Zanchetta, según planteó.

“A Zanchetta no lo conozco, no tengo la menor idea quién es, nunca le pedí información, nunca le compré nada”, afirmó Tailhade. Explicó también que un compañero suyo le recomendó que atendiera “a un periodista de Junín que quería hacer notas”, con el que se comunicó por teléfono por única vez en ese momento. “Ahí [Zanchetta] se presentó como periodista y lo confirmé. Me mandaba notas de su portal”, dijo sobre el hombre sospechoso de ser un inorgánico de la agencia de inteligencia.

“En el marco de esa remisión de información me mandó tres mensajes de Telegram. En el primero me manda la lista de causas judiciales de Carrió, un archivo que nunca abrí porque no me interesaba el tema ni las causas de Carrió que, sin perjuicio de ello, son públicas; no es información reservada. Cuando me dice que me va a mandar algo de Juez le doy un correo electrónico y nunca me mandó nada. Por último, el mensaje de Lago Escondido. Ahí dice que el 4 diciembre, que era domingo, a la mañana, había sido publicado todo lo que él me manda, los chats, que tampoco nunca me mandó”, alegó sobre cada una de las conversaciones que tuvo con el expolicía.

En tanto, negó haber recibido de parte de Zanchetta información sobre el juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz. “A mí Zanchetta no me mandó absolutamente nada”, insistió, a la vez que destacó que en el dictamen de la Justicia de 170 páginas sobre este expediente su nombre “no se menciona en ningún lado”.

No obstante, aclaró que “todo el tiempo” le llega información sobre los magistrados del máximo tribunal, pero que parte de esos datos no los puede chequear. “La mafia genera sus enemigos y la mafia también juega”, marcó el diputado que integra la Comisión de Juicio Político donde se desarrolla el proceso contra los supremos.

Entonces al respecto deslizó que la Corte es “responsable” de la filtración de estos datos con el único objetivo de “descalificar y cerrar” el juicio político, aunque advirtió que no lo van a lograr. “Acá no hay ningún intento de descubrir la verdad de ninguna central de inteligencia. Eso es una pavada. Esto va a terminar como terminó lo de [Marcelo] D’Alessandro, que también me comí una tapa de Clarín que decía que había hackeado su celular, otra gran mentira que se derrumbó”, afirmó en cuanto al exministro de Seguridad porteño a quien le intervinieron de manera ilegal el teléfono. “Es mucho más peligroso Rosenkrantz que Milei porque tiene un poder inmenso y con ese poder hicieron las cosa que hicieron en la Corte”, apuntó.

Incluso, Tailhade aseguró que él fue uno de los espiados y sostuvo que por eso se va a presentar como víctima en la causa. “Soy una de las carpetas que tenía Zanchetta”, marcó, a la vez que se quejó de que a esa información, por ejemplo, el Juzgado nunca la dejó trascender. “Se armó la novelita de que soy el jefe de la organización pero los medios no dicen que soy también espiado por Zanchetta”, contrastó, a la vez que remarcó: “Esto va a terminar en la nada misma, va a terminar con Rodolfo Tailhade como víctima de Zanchetta o de quien sea el jefe de Zanchetta”.

Por otra parte, evitó ahondar sobre las conversaciones que tuvo Zanchetta con el vocero camporista Fabián “Conu” Rodríguez y negó tener cualquier vinculación con espías ilegales. “Lo que tengo es contacto con gente con la que trabajé en la AFI, pero que se dediquen al espionaje no conozco a nadie”, aseguró, a la vez que dijo sobre sí mismo: “Qué voy a ser un espía, por favor. No tengo absolutamente nada que ver con ninguna cuestión que esté en el límite de la democracia, no me dedico al espionaje; laburo, investigo, junto información de lo que creo son las mafias argentinas, me dedico a eso, no tengo ninguna ilegalidad en mi vida, mucho menos con estas cuestiones que son tan graves”.

En el último tramo de la entrevista, Tailhade indicó que los que realmente espiaron fueron “los macristas” y definió a esta causa como “una bola de humo gigantesca” que lo involucra “sobre la base de imputaciones absurdas”.

