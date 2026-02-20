Un diputado defendió la reforma laboral y Tailhade lo acusó de negarle la indemnización a un trabajador incapacitado

La defensa que realizó este jueves el diputado Pablo Outes en plena sesión por la reforma laboral se encontró con una fuerte réplica del diputado kirchnerrista Rodolfo Tailhade que sorpredió en el recinto. Es que el legislador salteño de Innovación Federal sostuvo que votaría a favor de la iniciativa, pese a sus críticas a la gestión de Milei. Cuando tuvo oportunidad, el diputado de Unión por la Patria buscó exponerlo con un antecedente. Lo acusó de perder un juicio laboral contra un empleado que dejó con el “84% de su cuerpo incapacitado de por vida” mientras trabajaba en una fábrica de su propiedad.

La iniciativa del Gobierno generó tensiones dentro y fuera del recinto. Mientras se desataban peleas entre el oficialismo y la oposición por el desarrollo de la sesión, en las inmediaciones del Congreso se desarrollaba una protesta, en medio de altercados entre la policía y los manifestantes, e incluso hubo varios detenidos. Todo bajo el paro general realizado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

En su discurso, Outes aseguró que defendía la reforma laboral porque la legislación actual no defendía a las empresas de Salta. “Nuestra provincia está conformada en un 93% por pymes y micropymes. No tuvimos la suerte de tener una sola empresa como Fate. Uno puede recorrer Salta, y seguramente Jujuy y Misiones, y no hemos tenido la posibilidad, en el transcurso de las últimas décadas, de que esta nación vea a los pobladores de las provincias y tenga una política de distribución de industrias nuestras”, argumentó.

Sus palabras fueron recibidas por gritos desde la bancada de Unión por la Patria. “La legislación actual habla de otra Argentina y no tiene en cuenta el contexto de nuestra provincia. Por ese motivo no estamos de acuerdo, porque no considera a los nuestros. Las provincias del interior quedamos postergadas. Y la mirada de corto plazo que están teniendo, inclusive compañeros justicialistas que solo miran el desarrollo de esta gran ciudad, nos dejó a nosotros sin industrias, rutas y universidades”, expresó.

Los gritos aumentaron a punto tal que Luis Petri, en ese momento a cargo de la presidencia del cuerpo, debió intervenir para pedir silencio. “Necesito hablar. Han pasado 50 años desde que se dictó esta ley, la realidad del mundo y la Argentina cambió”, insistió.

Diputados trata la ley de Reforma Laboral Hernán Zenteno

Sin embargo, finalizó su discurso con una curiosa afirmación: “Voto a favor, pero no me voy a cansar de repetir, y lo digo con respeto, que el modelo de Milei está fracasando y está abriendo las grietas. Para crecer no solo necesitamos legislación laboral. Necesitamos infraestructura, energía, universidades”. Los gritos de la oposición aumentaron al escuchar sus últimas palabras.

Más tarde, Outes recibió una dura contestación por parte de Tailhade. El diputado de Unión por la Patria usó un breve tiempo de la interrupción a un colega. Así, leyó un artículo del medio local DNI Salta. “Solamente es para leer una noticia a raíz de un discurso de un diputado preopinante que inexplicablemente habló mal de la ley y dijo que la iba a terminar votando porque estaba a favor de las pymes. Bueno, por ahí esta es la razón. Título: ‘Outes, mano derecha de Sáenz, perdió un juicio laboral tras dejar a un trabajador incapacitado de por vida y no querer pagar’”, sentenció.

Según citó Tailhade, la noticia refiere a José Cristian Toledo, un trabajador que recibió una descarga eléctrica trabajando para una empresa de adoquines de Outes.

“Quedó con un 84% de incapacidad en su cuerpo. Pasaron 13 años y Outes desobedeció en todo momento a la Justicia respecto del pago de la indemnización por las irregularidades de su empresa y por someter a sus trabajadores a condiciones pésimas sin protección y en negro”, amplió en su lectura del artículo.

Sus compañeros de bancada lo aplaudieron mientras terminaba su corta exposición.