Exespía israelí. Alberto Fernández aludió a un comunicado que nunca existió

Alberto Fernández Crédito: Presidencia

14 de junio de 2020 • 22:02

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró este domingo que las declaraciones del exespía Uzi Shaya, quien dijo que recibió información del fallecido fiscal Alberto Nisman sobre cuentas de transferencias de dinero que incluían a Cristina Kirchner, le parecieron "una cosa rara".

Según contó el Presidente, le dijeron que la embajada de Israel "salió a aclarar que era poco creíble". Y agregó: "Algo así dijo la embajada por lo que vi en algún comunicado".

Sin embargo, la embajada de Israel en la Argentina no emitió ningún comunicado sobre las declaraciones del exespía, según corroboró LA NACIÓN.

El exespía Uzi Shaya dijo en un programa televisivo de Israel, en 2015, que mantuvo cuatro encuentros con Nisman, a quien le entregó datos sobre "transferencias de dinero por parte de altos funcionarios argentinos que los vinculaban con Irán". En esa información había, según indicó, datos de la vicepresidenta.

En una entrevista que brindó hoy a radio Rivadavia, el Presidente aseguró que no se interiorizó sobre el tema y aseguró que la embajada de Israel había emitido un comunicado relativizando las declaraciones del exespía. "No conozco eso. Vi lo que salió y es una cosa rara que no entiendo. Dicen que salió la embajada de Israel a aclarar que esto era poco creíble. Algo así dijo la embajada por lo que vi en algún comunicado. Pero no quiero opinar porque no lo vi en detalle", dijo el mandatario.

Fuentes de la sede diplomática indicaron que tomaron conocimiento de las declaraciones del exespía por la televisión y que no estaban al tanto de los contenidos que se difundirían en el programa Uvdá, un ciclo periodístico de investigación que se emite por el Canal 12 de la TV israelí.

En este sentido, la embajada aclaró que el Estado de Isarel no tiene intervención alguna en los contenidos o decisiones editoriales que se abordan en la producción del programa.

Pese a que la embajada no se había expresado al respecto, como indicó Fernández, sí lo había hecho la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que le bajó el tono a las afirmaciones de exagente de la Mossad.

El presidente del organismo, Jorge Knoblovits, dijo en declaraciones a la agencia de noticias AJN que "no hay pruebas" que acrediten los dichos del exespía, que trabajó con acreedores privados de la Argentina.

"No hay aporte sustancial para la causa. Fue solo un programa periodístico de Israel", señaló Knoblovits